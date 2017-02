publié le 14/02/2017 à 20:07

L'information, inéluctable à la vue des événements des derniers jours, est tombée une heure avant le coup d'envoi de PSG-FC Barcelone en Ligue des champions : Lassana Diarra n'est plus un joueur de l'Olympique de Marseille. Les deux parties ont résilié à l'amiable le contrat qui les liait, avec effet immédiat.



Réapparu sous les couleurs phocéennes lors des ultimes minutes du match de Ligue contre Guingamp le mercredi 8 février, le milieu de 31 ans semblait amener à jouer un rôle sur cette deuxième partie de saison. Mais il n'a pas voulu prendre part au déplacement à Nantes.

Son avenir se situe sans doute en Chine, où le marché des transferts est ouvert jusqu'au 28 février. L'un des clubs de l'Empire du milieu pourrait prendre en charge tout ou partie de l'amende de 10 millions d'euros que "Lass" doit payer pour sa rupture de contrat avec son ancien club, le Lokomotiv Moscou.



Parisien de naissance, Diarra a successivement joué pour le Havre, Chelsea, Arsenal, Portsmouth, le Real Madrid, l'Anji Makhatchkala (Russie) avvant de rejoindre le Lokomotiv Moscou puis l'OM en 2015. En une saison et demi, il a aura disputé 51 matches (un but) sous les ordres de Michel, Franck Passi et Rudi Garcia.