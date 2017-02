Mercato : Adil Rami préfère Séville à Marseille

publié le 21/02/2017 à 16:56

En témoigne son retour en équipe de France juste avant l'Euro après trois ans loin des Bleus, sa forme est éclatante, malgré le temps qui passe. Adil Rami, 31 ans, serait à n'en pas douter une excellente recrue pour l'Olympique de Marseille dans l'un des secteurs qui pêchent encore, la défense centrale. En outre, le natif de Bastia connaît parfaitement Rudi Garcia, qu'il a côtoyé à Lille entre 2008 et 2011. Mais s'il "pense parfois" à un retour en France et se montre "super confiant" dans le projet marseillais, la transaction ne devrait pas se faire l'été prochain.



Interrogé par beIN Sports en amont du 8e de finale aller de Ligue des champions entre le FC Séville, son club depuis 2015, et Leicester, mercredi 22 février (20h45), Rami déclare se sentir "très bien" dans sa situation actuelle. "On est en haut du classement (3e de Liga à trois points du leader, le Real Madrid, ndlr), nous sommes respectés. Nous avons réussi à nous faire une réputation, à se créer un nom en Europe. Donc quitter un club comme Séville pour aller à Marseille (...) c’est dur. Ce serait un autre risque que je prendrais et, à 31 ans, il vaut mieux être prudent".

Outre celles de Lille et Séville, Rami a porté les couleurs de Valence, en Espagne, de 2011 à 2014, puis du Milan AC durant près de deux saisons. Vainqueur de la Ligue Europa en Andalousie dès sa première saison avec Unai Emery, il garde une place de titulaire lors du départ de ce dernier pour le PSG. Avec les Bleus, il totalise 33 sélections (un but) dont quatre au début de l'Euro 2016, avant de laisser sa place à Samuel Umtiti à partir des quarts.