et Gregory Fortune

publié le 10/05/2019 à 14:17

À en croire de nombreuses sources, le Paris Saint-Germain s'active tous azimuts depuis de nombreuses semaines pour renforcer son effectif en vue de la saison prochaine, et aucun secteur de jeu ne semble laissé de côté. Des dizaines de joueurs ont été sondés directement ou via des intermédiaires.



Aucune recrue ne sera officialisée avant l'ouverture officielle du mercato estival le 11 juin, mais plusieurs pistes semblent sur le point de se concrétiser. C'est en premier lieu le cas de celle menant au milieu brésilien de Naples Allan, déjà courtisé en janvier. Vendredi 10 mai, L'Équipe révèle que le joueur d'1,75 m souhaite rejoindre le club de la capitale et sa colonie brésilienne.

Surtout, le président Aurelio De Laurentiis serait disposé à le céder contre une indemnité comprise entre 60 et 80 millions d'euros, alors qu'il refusait jusque-là toute négociation avec les dirigeants parisiens. Né à Rio de Janeiro, Allan Marques Loureiro a croisé la route du PSG cette saison en phase de poules de Ligue des champions.

Acheté 12 millions d'euros à l'Udinese en 2015

Son profil correspond plus à celui d'un vrai numéro 6 que celui, par exemple, de l'Argentin Leandro Paredes, recruté cet hiver et qui n'a pas convaincu. Avant de rejoindre Naples en juillet 2015 contre 12 millions d'euros, il a porté les couleurs de l'Udinese, déjà en Italie, et du Vasco da Gama au Brésil. Il compte 3 sélections avec la Seleçao.

V