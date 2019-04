publié le 11/04/2019 à 11:36

Si le marché des transferts estival 2019 n'ouvrira officiellement ses portes en France que le mardi 11 juin (pour se refermer le lundi 2 septembre), le PSG s'active déjà en coulisses pour préparer la saison prochaine. Mercredi 10 avril, le quotidien AS annonçait un accord en vue avec la Juventus Turin pour le transfert du latéral gauche brésilien Alex Sandro.



24 heures plus tard, les Anglais du Times affirment que le milieu défensif espagnol de Manchester United Ander Herrera va lui aussi s'engager avec le club de la capitale. Titulaire à droite d'un milieu à trois lors du 8e de finale aller de Ligue des champions, remporté par Paris (0-2) avant la déroute du match retour (1-3), le natif de Bilbao ne l'était plus pour le quart aller face au Barça (0-1). En fin de contrat en juin, il ne devrait pas prolonger avec MU.

Mancunien depuis 2014, le polyvalent milieu d'1,81 m peut aussi bien défendre que participer à l'animation offensive. Il compte deux sélections avec l'équipe d'Espagne, après avoir été champion d'Europe Espoirs en 2011. Paris lui offrirait un salaire de 230.000 euros par semaine, croit savoir The Times.

Deux pépites de l'Ajax dans le viseur

Par ailleurs, le PSG garde un œil sur deux jeunes talents de l'Ajax Amsterdam, David Neres et Donny Van de Beek, titulaires mercredi 10 avril face à la Juventus Turin (1-1). Le premier, attaquant brésilien de 22 ans (1,77 m), a signé le but de l'égalisation sur un bel exploit personnel. Le second est un milieu de 21 ans hollandais, international à cinq reprises.



Paris compte sur son dirigeant brésilien Maxwell, passé par l'Ajax durant sa carrière de joueur, pour avancer sur l'un et/ou l'autre de ses dossiers. La concurrence s'annonce rude, les prix demandés par les dirigeants néerlandais élevés après cette saison de la résurrection sur la scène européenne.