publié le 10/05/2019 à 08:37

Après Real Madrid-Valence en 2000, Milan AC-Juventus Turin en 2003, Manchester United-Chelsea en 2008, Bayern Munich-Borussia Dortmund en 2013, Real Madrid-Atlético de Madrid en 2014 et 2016, la Ligue des champions proposera en 2019 une septième finale entre deux clubs d'un même pays, l'Angleterre en l’occurrence avec Tottenham-Liverpool. Tel est le verdict des demi-finales retour, renversantes.



Au lendemain de la "remontada" de Liverpool face au FC Barcelone (victoire 4-0 à Anfiled Road après une défaite 3-0 au Camp Nou), Tottenham a sorti la jeunesse flamboyante de l'Ajax Amsterdam au bout d'une deuxième période sensationnelle. Menés 2-0 à la pause après leur revers 0-1 sur leur pelouse, les Spurs de Mauricio Pochettino se sont finalement imposés 2-3 grâce à triplé de l'ancien Parisien Lucas Moura.

Tottenham, fondé en 1882, ne s'était encore jamais hissé en finale de Ligue des champions dans son histoire. Né 10 ans plus tard, Liverpool en a déjà disputé huit, la dernière en 2018 (défaite 3-1 face au Real Madrid). Le dernier de ses cinq sacres renvoie au "miracle" d’Istanbul, en 2005 : mené 3-0 à la mi-temps par le Milan AC, les Reds étaient revenus à 3-3 en six minutes avant de s'imposer aux tirs au but.

Le stade Metropolitano de Madrid le 16 septembre 2017 Crédit : OSCAR DEL POZO / AFP

Cette finale Tottenham-Liverpool se jouera le samedi 1er juin (21h). Après le stade olympique de Kiev et avant le stade olympique Atatürk d'Istanbul, c'est le flambant neuf stade Metropolitano de l'Atlético de Madrid qui a été retenu par l'UEFA. Inauguré en septembre 2017, sa capacité est de 67.829 places.



Côté diffusion télé, l'affiche sera visible sur une chaîne de la TNT, BFM TV, qui appartient au groupe Altice, détenteur des droits de la compétition jusqu'en 2021. Cette saison, tous les matches ont exclusivement été proposé par les chaînes RMC Sport.

Ligue des champions : résultats et programme

Demi-finales aller :



Mardi 30 avril - Tottenham - Ajax Amsterdam : 0-1

Mercredi 1er mai - FC Barcelone - Liverpool : 3-0



Demi-finales retour :



Mardi 7 mai - Liverpool - FC Barcelone : 4-0

Mercredi 8 mai - Ajax Amsterdam - Tottenham : 2-3



Finale le samedi 1er juin à Madrid à 21h00 (stade Wanda Metropolitano)