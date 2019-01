publié le 24/01/2019 à 15:25

Mario Balotelli est Marseillais, Cesc Fabregas Monégasque, Gonzalo Higuain quasiment à Chelsea. Du côté du PSG, les rumeurs vont bon train mais aucune fumée blanche ne semble prête à sortir. À chaque jour ses informations supposées, contredites le lendemain. Tel dossier est sur le point d'être bouclé, avant qu'un autre ne devienne prioritaire. Le point sur la situation, jeudi 24 janvier.



Selon Le Parisien, c'est sûr, le milieu défensif tant recherché depuis des mois sera l'Argentin Leandro Paredes, 24 ans, joueur du Zénith Saint-Pétersbourg. "Mariage imminent", titre le quotidien dans ses pages sports.

L'agent de cet international (9 sélections) acheté 23 millions d'euros à l'AS Rome en 2017 a récemment rencontré les dirigeants parisiens à Doha. Le PSG serait disposé à aligné entre 35 et 40 millions d'euros.

Nouvelles discussions prévues pour Paredes

L'Équipe affirme de son côté qu'il faudra 10 millions de plus pour convaincre le club russe de laisser partir son milieu d'1,80 m. Le quotidien sportif précise qu'une rencontre a eu lieu dans un hôtel de la capitale entre le directeur sportif Antero Henrique et un dirigeant du Zénith et que de nouvelles discussions sont prévues ces prochaines heures.



Parallèlement, Paris n'aurait pas abandonné la piste menant au Sénégalais d'Everon Idrissa Gueye (29 ans, 1,74 m), passé par Lille de 2010 à 2015, et songerait au Brésilien de Naples Allan (28 ans, 1,75 m), au tarif probablement trop élevé (80 millions d'euros). Dernière rumeur en date, une approche du côté du Bayern Munich pour le prêt du Portugais Renato Sanches (21 ans, 1,76 m). Le compte à rebours défile.