Trois défaites lors des 46 premiers matches de la saison. Et soudain, quatre de plus lors des cinq dernières rencontres. La machine PSG a déraillé au mois d'avril, après avoir aligné quatre succès de rang dans la foulée de l'élimination en 8es de finale de Ligue des champions face à Manchester United.



Nul face à Strasbourg (2-2) lors de la première balle de match pour l'officialisation du titre de champion de France, gifle à Lille (5-1), déroute à Nantes (3-2), "Rennesmontada" en finale de Coupe de France, écroulement à Montpellier (3-2). Bien que le titre ait été acquis avant le seul succès de sombre période face à Monaco (3-1), Paris se retrouve dans une spirale infernale.

Certains observateurs ont la désagréable impression que certains joueurs sont déjà partis en vacances. L’entraîneur Thomas Tuchel, lui, n'a pas masqué sa colère après la défaite à Montpellier : "ce n'est pas possible de faire des erreurs aussi faciles, trois erreurs individuelles (...) Si nous sommes professionnels, ce n'est pas fini quand on veut que ce soit fini".

De plus en plus fragilisé, l’entraîneur allemand veut anticiper la saison prochaine et s'appuyer sur ses cadres pour préparer le grand ménage dans le vestiaire cet été. "Il y a des joueurs fiables qui travaillent dur, qui ont la mentalité. Mon rôle maintenant c'est d'observer et prendre les bonnes décisions pour l'année prochaine".



Dans le viseur, l'Allemand Julian Draxler, le Français Presnel Kimpembe et l'Argentin Leandro Paredes, arrivé en janvier. Tous montrent de grosses lacunes en cette fin de saison, notamment sur le plan mental, trop friable. Le coach attend de nouveaux joueur avec un autre état d'esprit. "Oui, oui, oui, on a besoin de joueurs qui sont habitués à surmonter des obstacles".



Dans ce contexte, les quatre derniers matchs de la saison, sans aucun enjeu sur le plan comptable, vont s'avérer déterminant pour dessiner les contours du PSG à la rentrée prochaine. Paris est unique.