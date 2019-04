et AFP

publié le 10/04/2019 à 20:00

Old Trafford méritera-t-il mercredi son surnom de "théâtre des rêves" ? Tombeur du PSG contre toute attente en 8ess de finale, Manchester United et Paul Pogba y reçoit le FC Barcelone de Lionel Messi en quart aller de la Ligue des champions pour un classique du foot européen souvent spectaculaire.



Dans l'autre rencontre au programme de cette soirée, la Juventus Turin s'attaque à la jeunesse dorée de l'Ajax d'Amsterdam avec sa meilleure arme, Cristiano Ronaldo. Le Portugais s'est blessé fin mars en sélection mais il va mieux et fait partie du groupe convoqué pour le déplacement aux Pays-Bas.

L'ancien buteur du Real rêve de retourner à Madrid : c'est là, dans le stade Metropolitano de l'Atlético, que se jouera la finale 2019 de la Ligue des champions le 1er juin. Mardi 9 avril, Liverpool et Tottenham ont pris une option sur la qualification en demi-finales en dominant le FC Porto (2-0) et Manchester City (1-0).