publié le 10/04/2019 à 15:37

"Je tiens à m'excuser auprès de ceux que j'ai déçu (sic), l'erreur est humaine et surtout dans le milieu du sport". Trois jours après son incroyable raté lors de Paris-Strasbourg en clôture de la 31e journée de Ligue 1 (2-2), l'attaquant camerounais du PSG Éric Maxim Choupo-Moting a posté un message sur son compte Instagram.



"La vie est faite de hauts et de bas", énonce d'abord le joueur de 30 ans, moqué pour avoir stoppé net une frappe de son coéquipier Christopher Nkunku qui filait au fond des filets. "Je ne peux pas changer ce qu'il s'est passé mais ce qui est certain c'est que j'essaierai de faire mieux !"

"J'aime vraiment notre club (...) et c'était vraiment super de marquer devant vous (le 1er but du match, ndlr), poursuit l'attaquant débarqué cet été au PSG. Malheureusement après ça, j'ai fait cette grosse erreur et on a tout oublié". Auteur de trois buts avec le club parisien cette saison, Choupo-Moting assure enfin qu'il "continuer(a) à tout donner" malgré les "haters".