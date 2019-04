publié le 10/04/2019 à 13:11

Un média espagnol affirmatif sur un dossier concernant un club français et un autre italien. Si As se fend d'un article sur le défenseur brésilien de la Juventus Turin Alex Sandro, priorité du PSG au poste de latéral gauche, c'est qu'un joueur du Real Madrid serait concerné par la transaction, un autre Brésilien, Marcelo.



En cas d'accord avec Paris pour la cession de Sandro Lobo Silva (28 ans), Turinois depuis l'été 2015, la Juve tentera de récupérer Marcelo Vieira da Silva Junior (30 ans), proche de Cristiano Ronaldo en Espagne avant que le Portugais ne rejoigne l'Italie. As ne mentionne aucun montant pour une éventuelle arrivée de Marcelo dans le Piémont. Pour celle de Sandro à Paris, en revanche, la somme de 50 millions d'euros est avancée.

Titulaire inamovible avec la Juve à gauche d'une défense à trois, Sandro (1,78 m) compte 10 sélections avec le Brésil mais n'a pas été retenu pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. S'il venait à Paris, ce serait pour concurrencer l'Espagnol Juan Bernat et le Français Layvin Kurzawa, si ce dernier n'est pas poussé vers la sortie. Sandro aurait été érigé en priorité dans ce secteur par le directeur sportif Antero Henrique.