Régulièrement annoncé à Marseille lors du mercato hivernal 2018, avant qu'il ne quitte Arsenal pour Chelsea, puis à Lyon après ses récentes déclarations sur un possible retour en Ligue 1 l'été prochain, Olivier Giroud va-t-il finalement retrouver le championnat de France avec Bordeaux ? Selon L'Équipe de mardi 9 avril, les Girondins ont établi le contact avec l'entourage de l'attaquant de 32 ans.



Malgré son succès contre Marseille lors de la dernière journée, le club au scapulaire traverse une saison sans relief (13e au classement avec la 14e attaque). Racheté par le fond d'investissement américain General American Capital Partners en fin d'année dernière, il n'a quasiment pas bougé lors du dernier marché des transferts. Mais pour l'avenir, les nouveaux dirigeants semblent prêts à sortir le chéquier, notamment en matière de salaires.

"Je n'ai pas peur de redescendre d'un niveau pour avoir plus de temps de jeu. Ça pourrait être une fin de carrière en France", a assuré Giroud le 19 mars, avant Moldavie-France et France-Islande. En fin de contrat à Chelsea en juin, le 3e meilleur buteur de l'histoire des Bleus doit se contenter d'un rôle de remplaçant en championnat sous les ordres de l'Italien Maurizio Sarri.

Papin, Laslandes, Briand...

Après Jean-Pierre Papin, Lilian Laslandes ou plus récemment Jimmy Briand, les supporters des marine et blanc vont-ils accueillir un nouveau numéro 9 international sur la fin de sa carrière ? Ce serait un premier signal sur les ambitions nouvelles d'un club sacré champion de France à six reprises, la dernière fois en 2009 avec Laurent Blanc.