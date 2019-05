publié le 08/05/2019 à 11:34

Les supporters du Paris Saint-Germain sont sans doute rassurés de voir que cela ne leur arrive pas qu'à eux. Vainqueur 3-0 de sa demi-finale aller de Ligue des champions six jours plus tôt, le Barça de Lionel Messi s'est fait renverser par Liverpool au retour (4-0), mardi 7 mai. Le Belge Divock Origi (7e et 79e minutes) et le Néerlandais Georgino Wijnaldum (54e, 56e), ont fait chavirer Anfiled Road de bonheur.

"J'étais fou de joie", n'a pas non plus caché le Français Gérard Houllier, entraîneur des Reds de 1998 à 2004. J'avais fait des paris, j'étais sûr qu'ils allaient gagner. Je me suis dit : si ils marquent le premier but avant la mi-temps, la deuxième mi-temps va être intenable pour Barcelone. Il va y avoir une telle intensité, non seulement sur le terrain mais aussi dans l'ambiance, que ça va être dur de tenir".



"L'ambiance est telle qu'elle amène les joueurs à se transcender, détaille l'actuel conseille du président Jean-Michel Aulas à Lyon. Ça vous donne la chair de poule, vous êtes au top de votre talent, au top de vos possibilités grâce à tout ce que vous entendez". Pour la finale, l'homme de 71 ans "pense que Liverpool est supérieur à Tottenham en ce moment et supérieur aussi à l'Ajax. Ils vont être en position de favoris et ça, ils savent assumer". Rendez-vous mercredi 8 mai (21h) pour la deuxième demi-finale et le samedi 1er juin pour la finale.