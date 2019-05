et Nicolas Georgereau

publié le 08/05/2019 à 15:12

Un dernier défi avant de revenir à Munich sans doute pour encadrer des équipes de jeunes. À 36 ans, Franck Ribéry souhaite encore jouer une saison ou deux avant de raccrocher définitivement ses crampons. Sa préférence était de rester au Bayern mais il n'a pas eu le choix. "C'est comme ça, c'est le football, c'est la vie. On ne va retenir que des bons souvenirs ici à Munich. Après pour le futur je ne sais pas encore", a-t-il déclaré mardi 7 mai.



Libre de tout contrat au 30 juin prochain, le natif de Boulogne-sur-Mer peut signer où il veut. Parmi les destinations possibles il y a le Moyen-Orient, la Chine, les États-Unis, voire l'Australie puisque un club de Sydney a pris contact avec son entourage. Mais parmi tous ceux-là, ce sont bien les clubs d'Arabie saoudite, des Émirats et du Qatar qui ont une longueur d'avance. Ce sont les seuls prêts à lui offrir une dizaine de millions d'euros annuels, son salaire lorsqu'il était dans ses plus belles années.

L'ex-international français (16 buts en 81 sélections de 2006 à 2014) a débuté sa carrière chez les professionnels avec le FC Metz en 2004. Six mois plus tard, il prenait la direction de Galatasaray, en Turquie, avant de passer deux saisons sous les couleurs de l'Olympique de Marseille (2005-2007). Courtisé par l'Olympique Lyonnais, approché par le Real Madrid, il s'engage avec le Bayern Munich contre une somme estimée à 30 millions d'euros. En Bavière, il a disputé 422 matches en 12 saisons (123 buts).