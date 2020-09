publié le 04/09/2020 à 20:04

Sportifs, chanteurs, acteurs, qui sont les célébrités les mieux payées cette année ? Le magazine Forbes a dévoilé le classement des 100 stars ayant gagné le plus d'argent en 2020 et on retrouve, largement en tête de se classement, l'Américaine Kylie Jenner, star d'Instagram et à la tête d'une grosse entreprise de cosmétique.

La demi-sœur de Kim Kardashian a amassé 590 millions de dollars cette année. Elle est suivi par le rappeur Kanye West, avec 170 millions de dollars, gagnés en partie grâce à son contrat avec la marque Adidas, pour les sneakers Yeezy. Dans le top 5, on retrouve trois sportifs de taille, le tennisman Roger Federer (106,3M$), et les footballeurs Cristiano Ronaldo (105M$) et Lionel Messi (104M$).

La star du PSG Neymar, arrive en 7e position avec 95,5 millions de dollars gagnés en 2020. L'acteur Dwayne Johnson, alias "The Rock", est 10e avec 87,5 millions de dollars. En dehors du top 10, on retrouve des célébrités comme Elton John, 14e (81M$), Ariana Grande 17e (72M$), Ed Sheeran, 23e (64M$), l'autrice de la saga Harry Potter J.K. Rowling, 28e (60M$), le rappeur Drake, 49e (49M$) ou encore Jennifer Lopez, 56e (47,5M$).

À titre de comparaison, c'est le footballeur de Liverpool, Mohamed Salah qui clôt ce top 100 avec 35,1 millions de dollars gagnés cette année.