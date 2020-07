publié le 21/07/2020 à 17:26

Ils ne remporteront pas un premier, sixième ou septième Ballon d'Or. Le lundi 20 juillet, France Football a annoncé l'annulation de l'édition 2020 de son prix, expliquant "qu'une année aussi singulière ne peut - ni ne doit - être traitée comme une année ordinaire".

Le monde du football a en effet été bouleversé par la crise du coronavirus : aucun match n'a pu avoir lieu pendant plusieurs semaines, l'Euro 2020 et la Copa America ont du être reportés et les formats des ligues nationales et de la Ligue des Champions ont été modifiés. Pour autant, le sport ne s'est pas complètement arrêté et plusieurs joueurs pouvaient cette année rêver d'une victoire au Ballon d'Or.

Neymar et Mbappé, une saison amputée

Parmi les cinq championnats majeurs européens (Espagne, Angleterre, Allemagne, Italie et France), tous ont repris à l'exception de la Ligue 1. Une situation qui désavantageait de fait les deux stars parisiennes Neymar et Kylian Mbappé. C'est peut-être avec eux en tête que France Football explique que "l'équité" ne pouvait être préservée, "certains ayant vu leur saison amputée radicalement, d'autres non."



Les attaquants du PSG avaient malgré tout une carte à jouer. Déjà, grâce à leurs performances pré-Covid-19 : Kylian Mbappé a terminé la saison de Ligue 1 à la tête du classement des buteurs avec 18 buts et le Brésilien a quant à lui marqué les esprits avec sa performance en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Surtout, le Paris Saint-Germain a hérité d'un parcours plutôt abordable en Ligue des Champions, avec un quart de finale face à l'Atalanta Bergame et une demi-finale potentielle contre l'Atlético de Madrid ou le RB Leipzig. Si d'aventure ils arrivaient au bout de cette compétition, tous les espoirs étaient permis pour le Ballon d'Or.

Ronaldo et Messi, les habitués

Depuis plus de 10 ans, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont systématiquement cités parmi les vainqueurs possibles du Ballon d'Or. Malgré des âges avancés pour le milieu du football, le capitaine portugais a désormais 35 ans et son concurrent argentin 33 ans, ils demeurent incontournables. Après un dernier doublé contre Alavés le 19 juillet, Lionel Messi a de nouveau terminé meilleur buteur de la Liga avec 25 buts au compteur. Un titre auquel peut aussi prétendre Cristiano Ronaldo en Italie, auteur de 30 buts en 30 matches cette saison.

Les deux joueurs les plus titrés de l'histoire du Ballon d'Or auraient cependant été pénalisés par les performances de leurs clubs respectifs. Pour Ronaldo, la Juventus de Turin est en tête de la Série A à quelques journées de la fin du championnat, mais ne convainc pas depuis la reprise du championnat italien. Elle risque par ailleurs d'être éliminée dès les huitièmes de finale en Ligue des Champions après avoir perdu son match aller face à l'Olympique Lyonnais (1-0). Le FC Barcelone, club de Lionel Messi n'a quant à lui pas remporté le championnat national, terminant deuxième derrière le Real Madrid.

Lewandowski et Benzema, un Ballon d'Or volé?

Robert Lewandowski et Karim Benzema marquent le football européen avec la constance de leurs performances depuis plusieurs années déjà. Mais cette année, les deux attaquants de pointe ont véritablement volé la vedette. Karim Benzema a su mener le Real Madrid vers un nouveau titre de champion d'Espagne, s'imposant comme le véritable meneur offensif du club madrilène depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Son entraîneur, Zinedine Zidane, a d'ailleurs considéré que le joueur français méritait de recevoir la plus haute distinction.

À 31 ans, difficile de savoir si Robert Lewandowski aura une autre chance de remporter le Ballon d'Or. Il peut néanmoins être satisfait de son impressionnante saison : en 2019-2020, le Polonais a inscrit 51 buts en 43 apparitions, toutes compétitions confondues. Un total qu'il pourra encore améliorer en Ligue des Champions, où le Bayern Munich doit encore disputer son huitième de finale retour face à Chelsea.