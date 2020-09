publié le 13/09/2020 à 13:55

Le PSG domine désormais nettement l’OM dans le cœur des Français (50% vs 42%) comme dans celui des amateurs de football (55% vs 41%), même si une majorité de sondés estime que Marseille reste toujours le club qui a le plus marqué l’histoire du football français (53%) par rapport à son rival (38%).

Concernant le match de dimanche 13 septembre, toujours très attendu en dépit des absences attendues côté parisien, 38% des Français pronostiquent une victoire du PSG. Ils sont presque tout autant (37%) à s’attendre à un match nul et 20% d’entre eux pensent même que l’OM l’emportera au Parc.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 9 et jeudi 10 septembre 2020 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus. Découvrez le détail de cette étude en quatre points majeurs.

1. L'écart de popularité se creuse en faveur des Parisiens

C’est la plus grande rivalité du football français, celle qui fait le plus couler d’encre et qui attise la plus forte inimitié entre supporters des deux camps. Dans ce duel au sommet, les Français étaient encore partagés ces dernières années. En octobre 2015, le PSG devançait légèrement son concurrent dans le cœur des Français. 46% d’entre eux préféraient le PSG et 43% penchaient pour l’OM.

Une fois depuis, les Phocéens ont dominé les Parisiens, en février 2018 (50% vs 43%) mais pendant un laps de temps très court. Dès le mois d’octobre de la même année, le PSG repassait devant (48% vs 46%). Si, sur le terrain, les duels entre les deux clubs n’ont plus l’intérêt sportif de celui des années 1990, les dernières semaines ont encore montré à quel point la rivalité entre eux était toujours vivace.

PSG-OM : l'écart de popularité se creuse en faveur des Parisiens Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

A la faveur d’une finale de Ligue des champions, l’hostilité entre supporters a atteint un sommet, au point de pousser un Préfet à restreindre des libertés, avant de rétro-pédaler face à la polémique suscitée. Défaits par les Bavarois (1-0), les Parisiens ont tout de même marqué des points en termes d’image.

En ce mois de septembre 2020, les Français penchent, cette fois, nettement de leur côté face aux Olympiens. Ils sont désormais 50% à préférer le club de Neymar à celui de Payet (42%). Chez les amateurs de football, l’écart est encore plus flagrant. Le PSG domine son rival de 14 points (55% vs 41%).

PSG-OM : l'écart de popularité se creuse en faveur des Parisiens Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

La tendance pourrait être difficile à inverser pour les Phocéens car le creusement de l’écart face à leurs rivaux procède aussi du renouvellement des générations. 68% des 18-24 ans préfèrent aujourd’hui le PSG à l’OM (30%) quand l’OM domine encore le PSG chez les 65 ans et plus (46% contre 42%).

2. L’OM reste le club qui a le plus marqué l’histoire

Dans la rivalité qui oppose Paris et Marseille, une Coupe joue le premier rôle. Premier et toujours unique club battant pavillon bleu-blanc-rouge à avoir remporté la Ligue des champions (1993), l’OM est toujours le club qui a le plus marqué l’histoire du football français aux yeux de nos concitoyens (53% vs 38%) comme des amateurs de football (63% vs 34%).



L’OM devance le PSG sur deux autres critères. Pour les Français, il a les meilleurs supporters (57% vs 33%) et donne la meilleure image de sa ville (46% vs 44%). Mais l’ambition et les moyens du club parisien apportent un autre facteur puissant de soutien : la victoire.



En touchant du doigt son rêve de Ligue des champions, le PSG s’est attiré les faveurs du jeune public et de nombreux amateurs de football, pas forcément supporters, qui attendaient depuis longtemps un beau parcours dans la compétition reine. Car, sur le terrain, il n’y a pas match entre les deux clubs selon les Français. Le PSG a la meilleure équipe (66% vs 24%) et pratique le jeu le plus spectaculaire (61% vs 29%).

L'OM reste le club qui a le plus marqué l'histoire Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. PSG-OM : les Français voient Paris ou un nul

Le premier choc de cette saison 2020-2021 de Ligue 1 oppose donc le PSG à l’OM dimanche 13 septembre (21h). Les incertitudes sont encore nombreuses, notamment

pour les Parisiens. Des stars positives au coronavirus, lesquelles seront présentes sur le terrain ? Et si elles jouent, dans quel état de forme se présenteront-elles ?



Une chose est sûre pour les Français comme pour les amateurs de football, la rivalité entre les deux clubs est telle que le match gardera tout son intérêt, présence des stars ou non (64% et 73%). D’autant que les difficultés que rencontrent le PSG rendent plus incertaine

l’issue d’une rencontre que les Marseillais n’ont pas remportée depuis novembre 2011.

PSG-OM : un match toujours attendu Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

En octobre 2018, les pronostics étaient nettement plus positifs pour le PSG (48% et 54%) qu’ils ne le sont pour le match de dimanche. Interrogés avant sa défaite à Lens (1-0), seuls 38% des Français pronostiquent une victoire du PSG face à l’OM ce week-end. Ils sont tout autant (37%) à s’attendre à un match nul et 20% d’entre eux pensent même que l’OM l’emportera au Parc.



Les amateurs de football sont en revanche plus optimistes pour les hommes de Thomas Tuchel ; 50% d’entre eux voient le PSG l’emporter, 29% pronostiquant un match nul et 20% une défaite.

PSG-OM : les Français voient Paris ou un nul Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. Lyon et Marseille principaux rivaux du PSG pour le titre

Dans une saison qui, en période de crise sanitaire, pourrait être particulière, les Français et les amateurs de football désignent l’Olympique Lyonnais comme principal rival du PSG pour le titre de champion de France (36% et 48%). Le club de Jean-Michel Aulas, non qualifié en Ligue des Champions, misera tout sur le championnat pour briller et pourrait bien profiter d’un effectif plus frais pour venir titiller le PSG.



L’OM n’est donc pas le principal rival du PSG cette saison mais sa deuxième place l’an passé permet aux Phocéens de disposer de quelques arguments aux yeux des Français et des amateurs de football. Ils sont 24% et 23% à désigner le club comme le principal concurrent du PSG.



Derrière, les Lillois (6% et 7%) ou les Rennais pourtant 3es l’an passé (5% et 5%) ou encore Monaco (5% et 3%) ou Nice (3% et 4%) surprendraient le public s’ils parvenaient à jouer les premiers rôles face aux parisiens.

Lyon et Marseille principaux rivaux du PSG pour le titre Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

La rédaction vous recommande