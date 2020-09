PSG-OM : Paris soutient Neymar, Marseille défend Alvaro menacé de mort

Alvaro et Neymar lors de PSG-OM du 13 septembre 2020

publié le 15/09/2020 à 00:37

Au lendemain du Classique entre le PSG et l'OM, les suites de l'affaire des accusations de racisme lancées par Neymar envers Alvaro, les deux clubs ont pris position ce lundi 14 septembre dans cette affaire, à coup de communiqués de presse. Et comme prévu, chaque institution a pris la défense de son joueur, et l'a assuré de son soutien.

"Le PSG soutient fermement Neymar qui lui a rapporté avoir été victime d'insultes racistes par un joueur adverse", a communiqué le club de la capitale. Paris "compte aussi sur la commission de discipline de la LFP pour enquêter et faire la lumière sur ces faits". Du côté de Marseille le soutien à Alvaro Gonzalez "n’est pas raciste". "Il nous l'a démontré par son comportement au quotidien depuis son arrivée au club, ainsi qu’en ont déjà témoigné ses coéquipiers", a assuré le club Phocéen.

L'Olympique de Marseille a assuré se tenir "à la disposition de la commission de discipline pour coopérer pleinement à l’enquête sur l’ensemble des événements" qui ont émaillé le match, dont la qualité footballistique était bien piètre.

L'OM a aussi dévoilé que son défenseur espagnol avait fait l'objet de menaces. "Le club condamne ainsi la diffusion des numéros de téléphone privés d’Alvaro Gonzalez et de ses proches cette nuit sur des médias et réseaux sociaux brésiliens, donnant lieu depuis à un harcèlement de chaque instant, consistant notamment en des menaces de mort", assure le club provençal.

Sur Instagram, Neymar a posté une déclaration en plusieurs langues (sauf en Français), réitérant ses accusations et s'érigeant contre le racisme. Se disant "fier" d'être noir et ne se sentant "pas différent de quiconque".