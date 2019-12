Marseille : 1 Français sur 2 voit l'OM finir sur le podium de Ligue 1

publié le 20/12/2019 à 18:30

Alors que la première moitié de la saison 2019-2020 s'achève samedi 21 décembre avec, une fois n'est pas coutume, les 10 rencontres de la 19e journée à la même heure (20h45), Odoxa a proposé aux Françaises et aux Français de dresser un bilan à mi-parcours. Globalement, les sondés ne sont guère élogieux envers le championnat de France.

Ensuite, ils voient le PSG, Marseille et Lyon terminer sur le podium en fin de saison, tandis que Toulouse, Dijon et Nîmes sont les plus cités pour occuper les trois dernières places. Enfin, 57% des amateurs de football estiment que Lyon doit investir de manière importante lors du prochain mercato hivernal.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. L'enquête a été réalisée sur internet les mercredi 18 et jeudi 19 décembre auprès d'un échantillon de 1.002 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 430 amateurs de football, selon la méthode des quotas.

1. Jugement assez sévère sur la Ligue 1

Les Français, pris dans leur ensemble, jugent assez sévèrement la saison en cours. 57% d’entre eux affirment qu’elle n’est pas intéressante et 55% qu’elle n’est pas d’un bon niveau technique. Seuls 39% de nos concitoyens estiment que la saison est indécise et 45% qu’elle est révélatrice de jeunes talents.

Les amateurs de football sont plus positifs mais loin d’être élogieux à l’égard de l’exercice 2019-2020. D’abord en terme de qualité du spectacle, seule une courte majorité d’entre eux (53%) juge que la saison actuelle est d’un bon niveau technique. En d’autres termes, les exploits des stars parisiennes comme Neymar ou Mbappé ne suffisent pas à masquer la faiblesse technique de l’ensemble du championnat.

Le jeu de chaise musicale auquel on assiste depuis le mois d’août rend en revanche la saison intéressante pour 57% des amateurs de football mais ce n’est pas suffisant pour qu’ils la considèrent comme indécise (50% estiment qu’elle ne l’est pas). Seul vrai point positif : 62% des amateurs de football affirment que la saison de ligue 1 est révélatrice de jeunes talents.

Un jugement assez sévère sur la Ligue 1 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. L'OM sur le podium

Seulement 9 points séparent le 3e (Lille) et le 15e (Brest) du championnat. C’est dire à quel point cet exercice est serré. Devant, en revanche, un club semble déjà inaccessible. Avec 42 points et un match en retard, le Paris-Saint Germain file tout droit vers un nouveau titre qui ne surprendra personne.



Un tiers des Français (33%) et un cinquième des amateurs de football (21%) ne citent pas le PSG parmi les trois clubs qui termineront sur le podium. Sans doute le souhaitent-ils davantage qu’ils ne le pronostiquent vraiment. Pour les autres (67% des Français et 79% des amateurs de football), aucun doute, le club de la capital en fera bien partie.



Derrière, les Français et les amateurs de football désignent Marseille (49% et 62%) comme deuxième de la saison, nettement devant Lyon (30% et 32%). Au pied du podium, on retrouve ensuite Lille (20% et 28%), Bordeaux (11% et 9%), Monaco (11% et 11%) ou encore Saint-Étienne (9% et 8%).

Ligue 1 2019-2020 : l'OM sur le podium Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Toulouse, Dijon et Nîmes vers la Ligue 2

À l’autre bout du classement, cinq clubs sont déjà distancés : Dijon, Amiens, Metz, Nîmes et Toulouse. Un écart de cinq points sépare Brest, 15e et Dijon, 16e. Surtout, deux d’entre eux sont vraiment à la peine avec seulement 12 points glanés à mi-championnat : Nîmes et Toulouse.



Pour les Français et les amateurs de football, les malheureux en fin de saison seront Toulouse (28% et 39%), Dijon (27% et 34%) et Nîmes (25% et 42%).

Ligue 1 2019-2020 : Toulouse, Dijon et Nîmes vers la Ligue 2 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. L'OL doit investir massivement en janvier

Le match face à Rennes a tourné au cauchemar pour les Lyonnais, samedi 14 décembre (0-1). En encaissant un but de la pépite Camavinga dans les dernières minutes, les joueurs de Rudi Garcia ont perdu de précieux points dans la course au podium. Mais plus grave encore, les Lyonnais ont perdu deux de leurs meilleurs éléments pour le reste de la saison. Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde se sont rompus les ligaments croisés, une blessure qui prive les joueurs de terrain pour de longs mois.



Déjà à la peine, les Lyonnais vont devoir composer sans eux jusqu’en mai prochain. Face à cette situation, les dirigeants ont entamé des discussions avec plusieurs joueurs. Dans notre sondage, les amateurs de football soutiennent cette initiative. 57% d’entre eux considèrent que l’OL doit investir un budget important pendant le mercato hivernal. 43% d’entre eux estiment au contraire que l’OL n’a pas besoin de recruter et peut très bien finir la saison avec son effectif actuel.

L'OL doit investir massivement en janvier Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama