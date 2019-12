publié le 17/12/2019 à 17:20

Aucun nouveau communiqué n'est tombé sur le site internet de l'Olympique Lyonnais depuis celui de dimanche 15 décembre à 21h47 annonçant la rupture du ligament croisé antérieur de Memphis Depay (genou gauche) et Jeff Reine-Adelaïde (genou droit). Mais il ne fait guère de doute que les deux joueurs seront absent pour plusieurs mois, vraisemblablement au minimum six.

En difficulté en championnat (8e à 10 points de Marseille) avec deux de ses meilleurs éléments et qualifié sur le fil pour les 8es de finale de la Ligue des champions, l'OL n'a plus d'autres choix que de se renforcer dans les grandes largeurs durant le mercato hivernal en janvier. Son directeur sportif brésilien Juninho l'a confirmé en marge du tirage au sort de la Ligue des champions, lundi 16 décembre.

Dans l'idéal, "le club cherchera à se renforcer avec un joueur par ligne avec un profil de leader", a annoncé l'ancien tireur de coup franc si efficace. L'objectif n'est pas tant de réaliser à tout prix l'exploit contre la Juventus Turin que de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions via la Ligue 1.

Relancer Giroud ?

Problème : en janvier, les clubs ne peuvent souvent opérer que des ajustements avec des joueurs souvent en manque de temps de jeu et à qui il faut plusieurs semaines avant de retrouver du rythme. Quelles recrues pourraient répondre au profil esquissé par Juninho ? Un attaquant comme Olivier Giroud (33 ans), en manque de temps de jeu à Chelsea ? Le chantier est ouvert. A priori, l'Inter Milan a au moins une longueur d'avance pour l'avant-centre numéro 1 des Bleus.

"On va discuter pour voir s'il y a une bonne opportunité, pour équilibrer et amener des joueurs plus expérimentés, qui connaissent la compétition et qui sont capables d'apporter quelque chose au vestiaire". Toujours dans cette optique, trois autre noms sont avancés par le journal Le Parisien, mardi 17 décembre.

Lemar, Digne, Nzonzi : pas impossible

Thomas Lemar, Lucas Digne, Steven Nzonzi. Trois membres de l'équipe de France qui pourraient en effet être intéressés par le projet lyonnais. À l'Atlético de Madrid, le premier (24 ans mais 22 sélections en Bleu) alterne les titularisations et les entrées en jeu. revenir en France un an et demi après son départ de Monaco peut lui garantir une place dans le groupe de 23 pour l'Euro.



Avec Everton, le latéral gauche Lucas Digne (26 ans, 30 sélections) a retrouvé du temps de jeu mais son club joue le maintien. L'argument Ligue des champions peut plaire à l'ancien Lillois, Parisien, Romain et Barcelonais. À Lyon, il viendrait concurrencer le Brésilien Rafael et pallier à une autre absence de longue durée, celle de Youssouf Koné (cheville) - le latéral droit Léo Dubois vient lui aussi d'être opéré (genou).



Comme Lemar, Nzonzi ne pourra pas jouer pour Lyon en Ligue des champions s'il s'engage car il l'a déjà joué cette saison avec Galatasaray. Mais le grand milieu (1,96 m) de 31 ans prêté par l'AS Rome peut très bien avoir déjà envie de changer d'air. Il n'a plus joué en Bleu depuis plus d'un an, après avoir participé à la finale de la Coupe du Monde (entrée en jeu à la 55e à la place de N'Golo Kanté).