Camavinga : qui est la pépite rennaise convoitée par le Real Madrid ?

publié le 17/12/2019 à 18:28

Bourreau de Lyon le samedi en Ligue 1, à la une de L'Équipe le mardi suivant. À seulement 17 ans - il les a eus le 10 novembre dernier -, Eduardo Camavinga s'affirme comme l'un des footballeurs les plus en vue du moment, et peut-être des prochaines années. Selon le quotidien sportif, le Real Madrid s'intéresse de très près au jeune milieu de terrain.

Né en Angola, le gaucher débute le football en France à l'âge de six ans, à Fougères (Ille-et-Vilaine), à 52 km du nord-est de Rennes, qu'il rejoint en 2013. 6 avril 2019 : à 16 ans, 4 mois et 27 jours, Camavinga effectue ses premiers pas en Ligue 1 face à Angers en fin de match. Il devient le plus jeune joueur né après 2002 à jouer dans l'un des cinq grands championnats européens (France, Italie, Angleterre, Allemagne, Espagne).

Plus fort encore, il efface même ce jour-là le record de précocité de Kylian Mbappé... Moins d'un mois plus tard, il est titularisé pour la première fois par Guy Stéphan face à Monaco. Il ne quitte plus le 11 de départ jusqu'à la fin de saison et enchaîne depuis le début de cet exercice 2019-2020. Non seulement son entraîneur l'aligne quasiment à chaque occasion, mais en plus il ne le sort que rarement.

Plus jeune buteur de l'histoire du Stade Rennais

Samedi 13 décembre, à Lyon, le joueur d'1,82 m est un peu plus entré dans la lumière en offrant le but de la victoire à Rennes sur la pelouse de Lyon (0-1) à la 89e minute, au terme d'un exploit personnel - un crochet magistral pour éliminer le défenseur danois Joachim Andersen avant une frappe du droit au premier poteau. Cette première réalisation en Ligue 1 fait de lui le plus jeune buteur de l'histoire du Stade Rennais : 17 ans, 1 mois et 5 jours.



Naturalisé Français avec sa famille le 4 novembre dernier, Eduardo Camavinga a honoré sa première sélection avec les Espoirs une semaine plus tard. Peut-il rêver de disputer l'Euro avec les A dès l'été prochain ? Il faudra scruter de près la liste de Didier Deschamps en mars pour les matches amicaux contre l'Ukraine et la Finlande.

Somme à neuf chiffres

Avec Rennes, le milieu relayeur est sous contrat jusqu'en 2022 - un joueur mineur ne peut pas s'engager sur plus de trois ans en France. Le club breton espère pouvoir conserver sa pépite le plus longtemps possible mais il sera difficile de résister aux approches des plus grands clubs. Outre le Real, le Bayern Munich, Manchester City et le PSG l'auraient également dans le viseur.

Le club espagnol aurait déjà approché l'entourage du joueur, pas encore son actuel employeur. À Rennes, il se dit qu'une offre à neuf chiffres ne se refuserait pas. C'est à dire d'au moins 100 millions d'euros. Le PSG s'est attaché les services de Kylian Mbappé, alors âgé de 18 ans et 4 mois, pour 180 millions d'euros en août 2017.