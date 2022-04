Karim Benzema est déjà entré dans l’histoire du Real Madrid en étant notamment le joueur étranger ayant disputé le plus de matchs sous le maillot merengue. Il pourrait par ailleurs atteindre sous peu la deuxième place du classement des buteurs du club espagnol, juste derrière Cristiano Ronaldo et devant l’idole Raul.

De l'autre côté des Pyrénées, l'attaquant de 34 ans ne jouit pas encore d’autant de reconnaissance. Il ne figure aujourd’hui qu’en 8e position dans la hiérarchie des attaquants ayant marqué l'histoire de l’équipe de France. Avec 13% de citations, il arrive nettement derrière Zinédine Zidane (62%), Kylian Mbappé (42%) et Michel Platini (39%).

Les quatre autres joueurs qui figurent devant l'ancien Lyonnais sont Thierry Henry (21%), Antoine Griezmann (19%), Jean-Pierre Papin (18%) et Éric Cantona (15%). Benzema devance Olivier Giroud (9%), Raymond Kopa et Just Fontaine (8%).

Équipe de France : Benzema 8e attaquant ayant le plus marqué l'histoire selon les Français Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

Le classement des amateurs de football est plus favorable à Karim Benzema. Il y figure en 5e positon avec 22% de mentions, juste derrière Thierry Henry (26%). Les deux joueurs se positionnent derrière le même trio de tête que dans la hiérarchie des Français : Zinedine Zidane (66%), Kylian Mbappé (50%) et Michel Platini (38%).

L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur Internet le jeudi 21 avril 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 365 amateurs de football.