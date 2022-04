50% des Français et 71% des amateurs de football ont une bonne opinion de Karim Benzema, soit respectivement 35 et 48 points de plus qu’en novembre 2015, lorsque l'affaire de chantage à la "sextape" contre Mathieu Valbuena a éclaté. Par ailleurs, 68% des amateurs de foot pensent que l'attaquant du Real Madrid et des Bleus mérite de remporter le Ballon d’Or 2022.

Enfin, le joueur de 34 ans arrive en 8e position du classement des attaquants français qui ont marqué l'histoire de la sélection nationale selon le grand public. Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur Internet le jeudi 21 avril 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 365 amateurs de football.

Favori d’un Ballon d‘Or qui sera décerné cette année en septembre ou en octobre aux cotés du Sénégalais Sadio Mané ou du Polonais Robert Lewandowski, Karim Benzema y est un

prétendant parfaitement légitime pour les amateurs de football : 68% d’entre eux considèrent en effet qu’il mérite de le remporter. Ce chiffre est en hausse de huit points par rapport à la mesure de octobre 2021. "KB9" avait ensuite terminé 4e du Ballon d'Or.

Ballon d’Or 2022 : 68% des amateurs de foot pense que Benzema le mérite Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL