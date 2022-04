Coupe du monde 2022 : les dates et les horaires des matches des Bleus au premier tour

Les adversaires sont (presque tous) connus, les dates et les horaires des matches sont fixés. Placée dans le groupe D de la Coupe du monde 2022 (21 novembre-18 décembre) lors du tirage au sort effectué vendredi 1er avril à Doha, l'équipe de France a hérité de trois adversaires largement à sa portée sur le papier. Les deux connus sont le Danemark plutôt que l'Allemagne ou les Pays-Bas (chapeau 2), la Tunisie plutôt que le Sénégal (chapeau 3).

Le dernier protagoniste ne sera connu qu'en juin, à l'issue d'un barrage intercontinental. Il y aura d'un côté le Pérou, 5e de la zone Amérique du Sud, de l'autre l'Australie ou les Émirats arabes unis, respectivement 3es des poules A et B de la zone Asie et qui s'affronteront plus tôt début juin à Doha. Les Bleus entreront justement en lice le mardi 22 à 14h heure française contre ce barragiste (les horaires sont susceptibles d'être modifiés).

Le deuxième match sera celui contre le Danemark, le samedi 26 novembre à 20h. Les champions du monde termineront face à la Tunisie le mercredi 30 novembre à 16h. S'ils terminent 1ers de leur groupe, les hommes de Didier Deschamps joueront leur 8e de finale le dimanche 4 décembre face au 2e du groupe C (Argentine, Arabie saoudite, Mexique, Pologne). S'ils prennent la 2e place, ce sera le samedi 3 décembre face au 1er de ce même groupe C.