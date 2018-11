publié le 14/11/2018 à 17:14

Curiosité de la rentrée 2018, la Ligue des Nations première du nom s'est peu à peu fait une place dans le paysage footballistique depuis le 6 septembre 2018, avec notamment un Allemagne-France (0-0) en ouverture. Depuis, les Bleus Champions du Monde ont dominé les Pays-Bas (2-1) puis la Mannschaft (2-1) au Stade de France.



Avant de se rendre à Rotterdam vendredi 16 novembre (20h45), l'équipe de France est certaine de toujours figurer dans la Ligue A, la 1re division de cette compétition qui en compte quatre, lors de la prochaine édition, fin 2020. Avec 7 points, elle devance la Hollande (3 pts) et l'Allemagne (1).

Dans ce groupe 1, la sélection de Didier Deschamps jouera une phase finale à quatre en juin prochain dans un lieu à déterminer si elle fait au moins match nul aux Pays-Bas. Si les Bataves l'emportent, ils pourront coiffer Antoine Griezmann & co. en cas de nul en Allemagne lundi 19 novembre. Surtout, ils enverront cette dernière en Ligue B s'ils battent les Français.



L'Allemagne et la Croatie humiliée ?

La probabilité de voir l'Allemagne reléguée en 2e division, la Ligue B, est donc élevée. L'Islande (groupe 2) et la Pologne (groupe 3) sont, elles, certaines de descendre à l'échelon inférieur. La Croatie occupe pour l'instant le 4e siège éjectable (groupe 4) mais a deux matches contre l'Espagne et l'Angleterre pour éviter l'humiliation.



L'Italie en évitera à coup sûr une nouvelle mais dans le groupe 3 c'est le Portugal qui est le mieux placé pour la phase finale, comme l'Espagne dans le groupe 4 et la Belgique dans le 2. Toutes ces nations sont assurées de rester dans l'élite, comme la Suisse (groupe 2 avec les Belges).

L'Ukraine dans la cour des grands en 2020

Avant les deux dernières journées, seule l'Ukraine a validé sa montée de Ligue B en Ligue A. Les trois autres promus pourrait être la Russie, la Bosnie et le Pays de Galles. La Slovaquie, la Suède, l'Irlande du Nord et l'Irlande occupent la place de relégable en Ligue C avant le sprint final.



Dans la Ligue C, le 3e échelon, aucune nation n'a encore validé sa montée. Israël, la Finlande, la Norvège et la Serbie sont les mieux placés. À l'inverse, l'Albanie, l'Estonie, la Slovénie et la Lituanie sont des candidats crédibles pour rejoindre la Ligue D, celle des plus mauvais élèves.



Cette cour des "petits", la Géorgie va la quitter, Saint-Marin, Malte, la Lettonie, le Kazakhstan et Andorre y rester. Qui seront les trois autres heureux vainqueurs de groupes qui monteront en Ligue C ? Pour l'instant, ce sont le Luxembourg, le Kosovo et la Macédoine. Dans ces pays, la Ligue des Nations ne souffre certainement d'aucune critique.

Le point complet à deux journées de la fin

Assurés de rester en Ligue A : Belgique, Espagne, France, Italie, Portugal, Suisse



Relégué en Ligue B : Islande, Pologne



Monte en Ligue A : Ukraine



Monte en Ligue C : Géorgie



Restent en Ligue D : Andorre, Kazakhstan, Lettonie, Malte, Saint-Marin