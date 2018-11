et AFP

L'Espagne n'a pas saisi sa chance jeudi 15 novembre en Croatie (défaite 3-2). C'est donc la France qui peut devenir la première des quatre nations qualifiées pour la phase finale de la première édition de la Ligue des Nations. Après trois matches, les Bleus comptent 7 points contre 3 pour les Pays-Bas et 1 pour l'Allemagne. Ils n'ont besoin que d'un match nul à Rotterdam pour s'assurer la 1re place de ce groupe 1 avant Allemagne - Pays-Bas, lundi 19 novembre (20h45).



Didier Deschamps et ses hommes n'ont perdu aucun de leur quatre matches depuis le sacre mondial du dimanche 15 juillet (deux victoires, deux nuls). En remontant plus loin, ils sont invaincus depuis 15 rencontres. Leur dernier revers remonte au vendredi 23 mars en amical face à la Colombie au Stade de France (2-3). Les Hollandais de Ronald Koeman restent, eux, sur un nul en Belgique (1-1) en amical après une victoire probante contre l'Allemagne (3-0) en Ligue des Nations.

Les équipes de départ :

Pays-Bas : Cillessen - Dumfries, De Ligt, Van Dijk (cap.), Blind - De Roon, Wijnaldum, De Jong - Bergwijn, Depay, Babel

France : Lloris (cap.) - Pavard, Varane, Kimpembe, Digne - Mbappé, Nzonzi, Kante, Matuidi - Griezmann, Giroud