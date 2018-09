VIDÉO - France - Pays-Bas : le but de Kylian Mbappé

publié le 09/09/2018 à 21:21

90 minutes sans trouver la faille en Allemagne, sans compter les arrêts de jeu. Moins de 15 pour assister au premier but face aux Pays-Bas trois jours plus tard. Les Bleus ont parfaitement débuté le match des retrouvailles avec le public du Stade de France, dimanche 9 septembre, avant que le trophée de Champions du Monde ne soit présenté à l'issue de la rencontre.



Premier joueur en action dès la 1re minute avec une frappe puissante repoussée au premier poteau par le gardien néerlandais Jasper Cillessen, Kylian Mbappé s'est retrouvé à la conclusion d'une action "cadeau" offerte par les Hollandais. Au départ, Blaise Matuidi centre une première fois de façon aérienne. La défense batave croit écarter le danger mais la tête en retrait de Quincy Promes file sur Matuidi, qui centre du gauche devant le but et trouve Mbappé.

Il s'agit du 9e but en 24 sélections pour l'attaquant de 19 ans, son 6e sur ses neuf dernières sélections. Comme en Allemagne, l'équipe de France a débuté avec le même 11 de départ que lors de la finale de la Coupe du mMnde, à l'exception du gardien Alphonse Aréola qui remplace Hugo Lloris, blessé.

Pour ces retrouvailles avec le Bleu, le Stade de France s'est paré de ses plus beaux atours pour revivre la fièvre de la victoire : tifo géant à deux étoiles sur trois tribunes, chants du Mondial, date de la finale brandie... Et même un bâche géante rappelant que ces Bleus sont bien "champions du monde".

Après ce France - Pays-Bas, leur deuxième match dans la Ligue des nations, les Bleus reviendront le jeudi 11 octobre (21h) pour un amical face à l'Islande à Guingamp. Le mardi 16 octobre (20h45), ils recevront l'Allemagne à Saint-Denis en Ligue des nations.