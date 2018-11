publié le 15/11/2018 à 16:22

Les amateurs de basket, de handball ou de volley sont largement habitués au terme, ceux de football un peu moins. Un "final four" permettra de désigner le vainqueur de la première Ligue des Nations de l'histoire en juin 2019. Cette phase finale à quatre rassemblera les vainqueurs des groupes 1, 2, 3 et 4 de la Ligue A, l'équivalent de la 1re division de la nouvelle compétition.



Avant les derniers matches, la France, la Belgique, le Portugal et l'Espagne pointent en tête des quatre groupes les plus relevés, devant les Pays-Bas, la Suisse, l'Italie et l'Angleterre. Les Bleus n'ont besoin que d'un point aux Pays-Bas vendredi 16 novembre (20h45) pour être officiellement qualifiés.

Les Espagnols seront les premiers invités en cas de succès en Croatie jeudi 15 novembre (20h45). Un nul ne permettrait pas aux Croates de pouvoir encore se qualifier, seulement de ne pas descendre en Ligue B. Portugais et Belges ont deux matches pour conclure contre un seul pour les Suisses et les Italiens, dont une "finale" dans chaque groupe.

Italie, Pologne et Portugal candidats

Cette phase finale, avec trophée remis au vainqueur (mais aussi 4,5 millions d'euros), se déroulera du 5 au 9 juin prochain, avec demi-finales les 5 et 6, match pour la 3e place et finale le 9. Un tirage au sort déterminera les deux premières affiches le lundi 3 décembre à Dublin, parallèlement à la remise du Ballon d'Or à Paris.



Reste une interrogation : où se jouera ce tournoi à quatre ? Trois pays ont déposé leur candidature : l'Italie, la Pologne et le Portugal, les trois membres du groupe 3. A priori, c'est le vainqueur de ce groupe qui sera désigné pays hôte. Avantage Portugal, donc. Deux stades d'une capacité minimale de 30.000 places devront être choisis, dans la même ville ou à 150 km de distance au maximum.



Enfin, une prolongation de deux fois 15 minutes sera jouée en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire. Un quatrième remplacement sera alors autorisé, comme lors de la dernière Coupe du Monde en Russie. Si le score est toujours de parité, il y aura une séance de tirs au but. Enfin, la technologie sur la ligne de but sera utilisée.