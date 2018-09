Ligue des nations : le calendrier complet en heures françaises

publié le 06/09/2018 à 16:09

D'Allemagne - France, le jeudi 6 septembre, à Kosovo - Azerbaïdjan le mardi 20 novembre, le football européen s'apprête à vivre au rythme de la Ligue des nations en cette fin d'année 2018. 138 rencontres sont au programme dans un premier temps, avant une phase finale pour les quatre meilleurs en juin 2019 puis des matches de barrage pour décrocher les quatre derniers billets de l'Euro 2020 en mars 2020.



Les 55 pays membres de l'UEFA ont été répartis en quatre ligues selon leur niveau (A, celle de la France, B, C et D). Dans chaque ligue, quatre groupe de trois ou quatre équipes ont été composés via un tirage au sort. La France se retrouve ainsi avec l'Allemagne et les Pays-Bas, la Croatie avec l'Espagne et l'Angleterre, la Macédoine avec l'Arménie, le Liechtenstein et Gibraltar.

À la fin de cette première phase, les quatre vainqueurs des groupes de la Ligue A disputeront donc un tournoi final avec demies, match pour la 3e place et finale, en Italie, en Pologne ou au Portugal (décision en décembre 2018). Le vainqueur recevra un trophée mais pas de billet pour le prochain Euro, qui aura droit à ses qualifications de mars à novembre 2019. Les derniers de chaque groupe descendront dans la Ligue inférieure. Voici le calendrier complet de la phase de poules.

Ligue des nations : le calendrier complet

Ligue A :



Groupe 1 : Allemagne, France, Pays-Bas



Jeudi 6 septembre : Allemagne - France à 20h45

Dimanche 9 septembre : France - Pays-Bas à 20h45

Samedi 13 octobre : Pays-Bas - Allemagne à 20h45

Mardi 16 octobre : France - Allemagne à 20h45

Vendredi 16 novembre : Pays-Bas - France à 20h45

Lundi 19 novembre : Allemagne - Pays-Bas à 20h45



Groupe 2 : Belgique, Suisse, Islande



Samedi 8 septembre : Suisse - Islande à 18h

Mardi 11 septembre : Islande - Belgique à 20h45

Vendredi 12 octobre : Belgique - Suisse à 20h45

Lundi 15 octobre : Islande - Suisse à 20h45

Jeudi 15 novembre : Belgique - Islande à 20h45

Dimanche 18 novembre : Suisse - Belgique à 20h45



Groupe 3 : Portugal, Italie, Pologne



Vendredi 7 septembre : Italie - Pologne à 20h45

Lundi 10 septembre : Portugal - Italie à 20h45

Jeudi 11 octobre : Pologne - Portugal à 20h45

Dimanche 14 octobre : Pologne - Italie à 20h45

Samedi 17 novembre : Italie - Portugal à 20h45

Mardi 20 novembre : Portugal - Pologne à 20h45



Groupe 4 : Espagne, Angleterre, Croatie



Samedi 8 septembre : Angleterre - Espagne à 20h45

Mardi 11 septembre : Espagne - Croatie à 20h45

Vendredi 12 octobre : Croatie - Angleterre à 20h45

Lundi 15 octobre : Espagne - Angleterre à 20h45

Jeudi 15 novembre : Croatie - Espagne à 20h45

Dimanche 18 novembre : Angleterre - Croatie à 15h



Ligue B :



Groupe 1 : Slovaquie, Ukraine, République tchèque



Jeudi 6 septembre : République tchèque - Ukraine à 20h45

Dimanche 9 septembre : Ukraine - Slovaquie à 15h

Samedi 13 octobre : Slovaquie - République tchèque à 15h

Mardi 16 octobre : Ukraine - République tchèque à 20h45

Vendredi 16 novembre : Slovaquie - Ukraine à 20h45

Lundi 19 novembre : République tchèque - Slovaquie à 20h45



Groupe 2 : Russie, Suède, Turquie



Vendredi 7 septembre : Turquie - Russie à 20h45

Lundi 10 septembre : Suède - Turquie à 20h45

Jeudi 11 octobre : Russie - Suède à 20h45

Dimanche 14 octobre : Russie - Turquie à 18h

Samedi 17 novembre : Turquie - Suède à 18h

Mardi 20 novembre : Suède - Russie à 20h45



Groupe 3 : Autriche, Bosnie, Irlande du Nord



Samedi 8 septembre : Irlande du Nord - Bosnie à 15h

Mardi 11 septembre : Bosnie - Autriche à 20h45

Vendredi 12 octobre : Autriche - Irlande du Nord à 20h45

Lundi 15 octobre : Bosnie - Irlande du Nord à 20h45

Jeudi 15 novembre : Autriche - Bosnie à 20h45

Dimanche 18 novembre : Irlande du Nord - Autriche à 18h



Groupe 4 : Pays de Galles, Irlande, Danemark



Jeudi 6 septembre : Pays de Galles - Irlande à 20h45

Dimanche 9 septembre : Danemark - Pays de Galles à 18h

Samedi 13 octobre : Irlande - Danemark à 20h45

Mardi 16 octobre : Irlande - Pays de Galles à 20h45

Vendredi 16 novembre : Pays de Galles - Danemark à 20h45

Lundi 19 novembre : Danemark - Irlande à 20h45



Ligue C :



Groupe 1 : Écosse, Albanie, Israël



Vendredi 7 septembre : Albanie - Israël à 20h45

Lundi 10 septembre : Écosse - Albanie à 20h45

Jeudi 11 octobre : Israël - Écosse à 20h45

Dimanche 14 octobre : Israël - Albanie à 20h45

Samedi 17 novembre : Albanie - Écosse à 20h45

Mardi 20 novembre : Écosse - Israël à 20h45



Groupe 2 : Hongrie, Grèce, Finlande, Estonie



Samedi 8 septembre : Finlande - Hongrie à 18h

Samedi 8 septembre : Estonie - Grèce à 20h45

Mardi 11 septembre : Hongrie - Grèce à 20h45

Mardi 11 septembre : Finlande - Estonie à 20h45

Vendredi 12 octobre : Estonie - Finlande à 20h45

Vendredi 12 octobre : Grèce - Hongrie à 20h45

Lundi 15 octobre : Finlande - Grèce à 20h45

Lundi 15 octobre : Estonie - Hongrie à 20h45

Jeudi 15 novembre : Grèce - Finlande à 20h45

Jeudi 15 novembre : Hongrie - Estonie à 20h45

Dimanche 18 novembre : Hongrie - Finlande à 20h45

Dimanche 18 novembre : Grèce - Estonie à 20h45



Groupe 3 : Slovénie, Norvège, Bulgarie, Chypre



Jeudi 6 septembre : Slovénie - Bulgarie à 20h45

Jeudi 6 septembre : Norvège - Chypre à 20h45

Dimanche 9 septembre : Bulgarie - Norvège à 18h

Dimanche 9 septembre : Chypre - Slovénie à 20h45

Samedi 13 octobre : Norvège - Slovénie à 18h

Samedi 13 octobre : Bulgarie - Chypre à 20h45

Mardi 16 octobre : Norvège - Bulgarie à 20h45

Mardi 16 octobre : Slovénie - Chypre à 20h45

Vendredi 16 novembre : Slovénie - Norvège à 20h45

Vendredi 16 novembre : Chypre - Bulgarie à 20h45

Lundi 19 novembre : Bulgarie - Slovénie à 20h45

Lundi 19 novembre : Chypre - Norvège à 20h45



Groupe 4 : Roumanie, Serbie, Monténégro, Lituanie



Vendredi 7 septembre : Roumanie - Monténégro à 20h45

Vendredi 7 septembre : Lituanie - Serbie à 20h45

Lundi 10 septembre : Serbie - Roumanie à 20h45

Lundi 10 septembre : Monténégro - Lituanie à 20h45

Jeudi 11 octobre : Lituanie - Roumanie à 20h45

Jeudi 11 octobre : Monténégro - Serbie à 20h45

Dimanche 14 octobre : Roumanie - Serbie à 15h

Dimanche 14 octobre : Lituanie - Monténégro à 20h45

Samedi 17 novembre : Serbie - Monténégro à 15h

Samedi 17 novembre : Roumanie - Lituanie à 20h45

Mardi 20 novembre : Monténégro - Roumanie à 20h45

Mardi 20 novembre : Serbie - Lituanie à 20h45



Ligue D :



Groupe 1 : Géorgie, Lettonie, Kazakhstan, Andorre



Jeudi 6 septembre : Kazakhstan - Gérogie à 16h

Jeudi 6 septembre : Lettonie - Andorre à 20h45

Dimanche 9 septembre : Géorgie - Lettonie à 18h

Dimanche 9 septembre : Andorre - Kazakhstan à 20h45

Samedi 13 octobre : Géorgie - Andorre à 18h

Samedi 13 octobre : Lettonie - Kazakhstan à 18h

Mardi 16 octobre : Kazakhstan - Andorre à 16h

Mardi 16 octobre : Lettonie - Géorgie à 20h45

Jeudi 15 novembre : Kazakhstan - Lettonie à 16h

Vendredi 16 novembre : Andorre - Géorgie à 20h45

Lundi 19 novembre : Andorre - Lettonie à 18h

Lundi 19 novembre : Géorgie - Kazakhstan à 18h



Groupe 2 : Biélorussie, Luxembourg, Moldavie, Saint-Marin



Samedi 8 septembre : Biélorussie - Saint-Marin à 18h

Samedi 8 septembre : Luxembourg - Moldavie à 20h45

Mardi 11 septembre : Moldavie - Biélorussie à 20h45

Mardi 11 septembre : Saint-Marin - Luxembourg à 20h45

Vendredi 12 octobre : Biélorussie - Luxembourg à 20h45

Vendredi 12 octobre : Moldavie - Saint-Marin à 20h45

Lundi 15 octobre : Biélorussie - Moldavie à 20h45

Lundi 15 octobre : Luxembourg - Saint-Marin à 20h45

Jeudi 15 novembre : Luxembourg - Biélorussie à 20h45

Jeudi 15 novembre : Saint-Marin-Moldavie à 20h45

Dimanche 18 novembre : Saint-Marin - Biélorussie à 18h

Dimanche 18 novembre : Moldavie - Luxembourg à 18h



Groupe 3 : Azerbaïdjan, Îles Féroé, Malte, Kosovo



Vendredi 7 septembre : Azerbaïdjan - Kosovo à 18h

Vendredi 7 septembre : Îles Féroé - Malte à 20h45

Lundi 10 septembre : Malte - Azerbaïdjan à 20h45

Lundi 10 septembre : Kosovo - Îles Féroé à 20h45

Jeudi 11 octobre : Îles Féroé - Azerbaïdjan à 20h45

Jeudi 11 octobre : Kosovo - Malte à 20h45

Dimanche 14 octobre : Azerbaïdjan - Malte à 18h

Dimanche 14 octobre : Îles Féroé - Kosovo à 18h

Vendredi 16 novembre : Azerbaïdjan - Îles Féroé à 18h

Vendredi 16 novembre : Malte - Kosovo à 18h

Mardi 20 novembre : Kosovo - Azerbaïdjan à 20h45

Mardi 20 novembre : Malte - Îles Féroé à 20h45



Groupe 4 : Macédoine, Arménie, Liechtenstein, Gibraltar



Jeudi 6 septembre : Arménie - Liechtenstein à 18h

Jeudi 6 septembre : Gibraltar - Macédoine à 20h45

Dimanche 9 septembre : Macédoine - Arménie à 18h

Dimanche 9 septembre : Liechtenstein - Gibraltar à 20h45

Samedi 13 octobre : Arménie - Gibraltar à 18h

Samedi 13 octobre : Macédoine - Liechtenstein à 20h45

Mardi 16 octobre : Arménie - Macédoine à 18h

Mardi 16 octobre : Gibraltar - Liechtenstein à 20h45

Vendredi 16 novembre : Gibraltar - Arménie à 20h45

Vendredi 16 novembre : Liechtenstein - Macédoine à 20h45

Lundi 19 novembre : Liechtenstein - Arménie à 20h45

Lundi 19 novembre : Macédoine - Gibraltar à 20h45