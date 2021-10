Ligue des Nations : "On va aller chercher la Coupe du monde", assure Benzema

Karim Benzema pense déjà à l'après. Buteur contre l'Espagne en finale de la Ligue des Nations, menant à la victoire des Bleus (2-1), l'attaquant français savoure son premier trophée en sélection nationale. Au micro de M6 en fin de match, il déclare : "Je vais profiter de ce trophée, et petit à petit on va se qualifier pour la Coupe du monde et aller la chercher !"

Élu homme du match, Karim Benzema se sent bien dans cette équipe de France qu'il souhaite porter loin, à treize mois de la Coupe du monde 2022 au Qatar : "Sur un plan collectif et sur un plan personnel, j'avais vraiment envie de gagner un trophée avec l'équipe de France, aujourd'hui c'est fait. C'était un match difficile contre une très bonne équipe. On a montré une force de caractère, parce que cette équipe est très très forte, elle ne lâche jamais rien et aujourd'hui on l'a encore prouvé", a-t-il assuré au micro de nos confrères de M6.

Effacé l'Euro raté des Bleus, les hommes de Didier Deschamps ont l'intention de revenir forts pour entamer la route vers la Coupe du monde, où ils remettront leur titre en jeu. Une chose est sûre, cette victoire de la ligue des Nations apporte de la confiance à des Bleus remontés à bloc. On laissera le mot de la fin à Paul Pogba : "On a toujours soif de trophées, on est jamais rassasié".

