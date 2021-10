Coupe du monde 2022 : "je pense que ce sera ma dernière", confie Neymar

Après la Coupe du monde 2022 au Qatar, qui aura lieu à partir du 21 novembre de l'année prochaine, Neymar n'aura que 30 ans. Et pourtant, le joueur le plus cher de l'histoire du football semble d'ores et déjà penser sa vie après le ballon rond.

"Je ne suis pas sûr d'avoir encore la force mentale pour penser au football", a confié le numéro 10 du PSG dans un entretien accordé à DAZN. L'air convaincu, le Brésilien explique même qu'il "pense qu'il s'agira de sa dernière Coupe du monde", tirant donc, a priori, un trait sur une participation au mondial de 2026 en Amérique du Nord.

Malgré ces déclarations, Neymar promet de "tout faire pour arriver dans les meilleures conditions et gagner avec (son) pays" au Qatar afin de "réaliser son plus grand rêve depuis qu'il est petit". Depuis le début de saison, l'attaquant n'a inscrit qu'un but, sur penalty face à Lyon, et a vu certaines de ses performances récentes critiquées.