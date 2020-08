Les Lyonnais Thiago Mendes, Depay, Reine-Adélaïde, Aouar, Cornet et Dembélé à Lisbonne le 15 août 2018

publié le 16/08/2020 à 13:01

Seulement deux clubs demi-finalistes sur la décennie précédente, Lyon en 2010 et Monaco en 2017 (pour autant d'échecs à ce stade de l'épreuve), un seul entre 2000 et 2009, le Monaco de Didier Deschamps battu en finale (3-0) par le FC Porto de José Mourinho en 2004. Cette année 2020, si particulière, marque la revanche éclatante du football français en Ligue des champions. Pour la première fois de l'histoire, la Ligue 1 place deux de ses clubs dans le dernier carré.

Le Paris Saint-Germain, vainqueur renversant de l'Atalanta Bergame en quart (2-1), et l'Olympique Lyonnais, auteur d'un nouvel exploit face à Manchester City (3-1), n'ont plus que deux matches à remporter dans cette formule condensée à Lisbonne et à huis clos pour succéder à l'Olympique de Marseille, seul club français sacré, en 1993 face à l'AC Milan.

À titre de comparaison, les clubs espagnols ont décroché la "Coupe aux grandes oreilles" à 18 reprises, les Anglais 13 fois, les Italiens 12, les Allemands 7, les Hollandais 6, les Portugais 4. Une victoire pour la France, c'est autant que pour l'Écosse (Celtic Glasgow), la Roumanie (Steaua Bucarest) et la Serbie (Étoile Rouge Belgrade).

Match France-Allemagne

En 2020, les demi-finales se résumeront à un match France-Allemagne. Mardi 18 août (21h heure française), le Paris Saint-Germain défiera le RB Leipzig, qui n'a jamais non plus disputé la finale. Mercredi 19 août, Lyon tentera de créer un nouvel exploit, toujours plus immense, face au Bayern Munich.

Le géant bavarois reste sur une impressionnante démonstration de force face au Barça de Lionel Messi (8-2). Alors, mission impossible pour l'OL ? Rudi Garcia et ses joueurs ont prouvé en deux matchs face à la Juve et à City qu'il ne fallait certainement pas les enterrer trop tôt...