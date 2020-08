publié le 15/08/2020 à 19:55

Les demi-finales de cette Ligue des champions 2020 si particulière à Lisbonne se résumeront à un match France-Allemagne, mardi 18 et mercredi 19 août (finale le dimanche 23). D'un côté, le PSG se frottera au RB Leipzig, qui n'a comme lui jamais atteint la finale. De l'autre, l'Olympique Lyonnais tentera l'impossible face à ce Bayern Munich destructeur face au FC Barcelone en quart (8-2). Jamais la France n'avait placé deux de ces clubs dans le dernier carré.

Oui, Rudi Garcia et les Lyonnais avaient raison d'y croire, raison de croire que sur un match (à huis clos) ils pouvaient faire tomber le Manchester City de Pep Guardiola, avec Kevin De Bruyne en tête d'affiche. Oui les Lyonnais l'ont fait, après avoir grandement souffert en seconde période puis en profitant d'un énorme raté de Raheem Sterling (86e) sur une balle de 2-2.

Dans la minute suivant, Dembélé, entré en jeu à la 74e, crucifiait Ederson une deuxième fois pour le but du 3-1 (87e), celui de la qualification. Tout va si vite en sport, en football. Relégué sur le banc comme face à la Juve au profit de Karl Toko-Ekalmbi, c'est lui qui avait redonné l'avantage à l'OL à la 79e, sur un contre lancé par un Houssem Aouar de gala.

Place au Bayern

Dix ans après, le club de Jean-Michel Aulas va donc rejouer une demi-finale de Ligue des champions. Ce sera encore face au Bayern Munich, qui l'avait emporté 1-0 sur sa pelouse et 3-0 à Gerland en 2010. Vendredi 14 août, le géant allemand a éparpillé façon puzzle le Barça de Lionel Messi (8-2). L'OL peut-il lui résister ? Les observateurs ne peuvent plus écarter cette hypothèse.

Une fois de plus face à Manchester City, le schéma tactique de Rudi Garcia en 3-5-2 s'est révélé d'une impressionnante solidité, a permis de faire déjouer l'adversaire, de le contrarier. Et comme à Turin, ce sont les Gones qui ont ouvert le score les premiers, gagnant encore en confiance, prenant l'ascendant psychologique. Le buteur (24e) ? Maxwel Cornet, comme une évidence, lui qui avait déjà tourmenté City en phase de poules en 2018.

Étrange 11 de départ de Guardiola

Pep Guardiola leur avait déjà donné, sans doute malgré lui, un message d'espoir avec un 11 de départ inédit et très défensif. Pas de Riyad Mahrez, de David Silva, de Phil Foden ni de Bernard Silva au coup d'envoi mais un défenseur de plus, l'Espagnol Éric Garcia. Après cinq minutes, les Citizens se sont progressivement éteints, Kevin De Bruyne ne touchant que très peu de ballons.

Au retour des vestiaires, le Belge a retrouvé son influence, après que Mahrez a pris la place de Fernandinho. City a appuyé, et fini par trouver l'égalisation sur un centre en retrait de Sterling pour De Bruyne (1-1, 69e). Comme l'Atalanta face à Paris, Lyon semblait alors devoir se faire avaler. Mais cette équipe a de la ressource, une capacité de résilience, de bons joueurs. Les ingrédients pour réaliser l'un des plus gros coups de l'histoire ?

Le film de la soirée :

22h53 - C'est terminé, Lyon bat Manchester City 3-1 et ira défier le Bayern Munich en demi-finale mercredi 19 août, 10 ans après sa première demie (perdue), déjà face aux Bavarois.



95e - Frappe de Jesus non cadrée.



93e - Sterling obtient un coup franc à gauche de la surface lyonnaise. Lopes sort encore la frappe de De Bruyne.



91e - Il y a aura 5 minutes d'arrêts de jeu. Et Cornet est encore là, pour défendre devant Mahrez.



90e - Quelle action de Aouar dans son camp pour ressortir le ballon et lancer Dembélé, qui gagne de précieuses secondes.



89e - Les Lyonnais jettent toutes leurs forces dans ces dernières minutes, à l'image de Denayer devant Jesus.



87e - ET DE 3 POUR LYON ! 3-1. En contre, Aouar frappe du droit, Ederson repousse sur Dembélé, qui, lui, marque dans le but vide. L'OL est quasiment en demi-finale de Ligue des champions.



86e - Oh le raté de Sterling seul devant le but vide de Lyon. L'attaquant anglais envoie la balle dans les tribunes.



85e - Coup franc de De Bruyne, Lopes capte le ballon sans souci.



83e - Guardiola procède à son deuxième changement : David Silva à la place de Rodri.



81e - Et l'OL obtient un corner. Ça ne donne rien.



80e - LE BUT EST ACCORDÉ. 2-1 pour l'OL.



79e - LYON REPREND L'AVANTAGE PAR DEMBÉLÉ. Arbitrage vidéo. À la suite d'un cafouillage, Dembélé, lancé par Aouar, se retrouve lancé seul face à Ederson, qu'il trompe en frappant entre les jambes. Le gardien touche le ballon, qui rentre quand même dans ses filets. L'arbitre analyse un accrochage au départ entre Dembélé et Laporte, et un hors jeu potentiel de Toko-Ekambi.



77e - Encore une occasion pour Jesus, bien servi par Sterling. Au dessus de la barre de Lopes.



77e - Jesus, encore, lui, tente la volée de loin. C'est largement à côté des buts de Lopes.



76e - Double occasion pour City par Jesus mais les Lyonnais défendent bien.



74e - Deux changements côté lyonnais : Dubois et Depay cèdent leur place à Tete et Dembélé.



73e - Frappe de Jesus repoussée par Lopes en corner. Derrière, le portier s'envole bien avant de relancer au pied.



71e - Cornet s'écroule dans la surface de City, on revient à un hors jeu initial.



70e - Guimaraes a cédé sa place à Thiago Mendes côté lyonnais.



69e - ÉGALISATION MANCUNIENNE SIGNÉE DE BRUYNE. 1-1. Mahrez lance Sterling qui entre dans la surface, élimine Denayer et centre en retrait. De Bruyne arrive lancé et place un plat du pied droit imparable pour Lopes.



68e - De Bruyne accélère plein axe et frappe lancé mais Marcelo se couche pour repousser le danger.



68e - Laporte ouvre loin en profondeur mais Cancelo ne peut récupérer le ballon.



66e - City recule face au pressing lyonnais.



65e - C'est encore De Bruyne qui le frappe, à côté.



64e - Coup franc en faveur de City beaucoup plus proche de la surface lyonnaise (22 m). Carton jaune pour Marcelo.



63e - Marçal tente sa chance de loin pour l'OL, pas de problème pour Ederson.



61e - De Bruyne tente le centre en louche mais ne trouve pas Sterling.



60e - De Bruyne a cadré mais Lopes s'est bien détendu.



59e - Faute de Marcelo sur Jesus aux 25 m légèrement à gauche des buts de Lopes.



57e - Rodi prend un jaune pour une faute sur Guimaraes.



56e - Centre de Cancelo, nouveau corner pour City et changement : Fernandinho cède sa place à Mahrez.



54e - Cornet reste au sol, il semble touché à la cheville. Le revoilà debout, grimaçant.



53e - Dubois concède le corner côté gauche. Le Latéral droit dégage une nouvelle fois derrière sa ligne de but. City n'en profite pas.



51e - Coup franc de Depay directement dans le mur mancunien.



50e - Les Lyonnais toujours parfaitement organisés pour repousser cette vague impulsée par De Bruyne.



49e - Cancelo percute à gauche, Denayer est là pour le stopper.



47e - Toko-Ekambi gratte un corner sur cette ouverture de Dubois. Depay le frappe trop court.



22h03 - C'est parti pour les 45 dernières minutes dans le temps réglementaire.



22h02 - Les Lyonnais sont de retour, ils vont donner le coup d'envoi de la 2nde période.



22h01 - Les joueurs de Manchester sont sur la pelouse, prêts à repartir, tandis que Lyonnais sont encore aux vestiaires.



22h00 - Mahrez accélère son échauffement côté Citizens.



21h47 - Mio-temps entre Manchester City et Lyon, c'est l'OL qui mène 1-0 et est virtuellement qualifié pour la demi-finale face au Bayern Munich.



45e+1 - Superbe ouverture de De Bruyne pour Sterling, Cornet se jette sur la frappe pour la repousser en corner.



45e+1 - 2 minutes de temps additionnel.



45e - De Bruyne obtient un nouveau corner côté gauche. La tête de Rodri passe largement au dessus.



44e - Corner en faveur de City. Ça ne donne rien.



43e - Action chaude sur le but de Lopes, qui capte en deux temps une frappe de Jesus.



42e - City s'est réinstallé dans le camp de l'OL, qui n'a pas vraiment à s'employer pour garder son avantage.



39e - De Bruyne le frappe fort, Lopes boxe le ballon sans problème.



38e - Sterling obtient un nouveau coup franc en manœuvrant Denayer à gauche de la surface lyonnaise.



35e - De Bruyne ne touche quasiment plus le ballon, l'essentiel du jeu mancunien se développant à gauche.



33e - Les Lyonnais regardent les Citizens dans les yeux et viennent de réaliser une très grosse première demi-heure.



31e - Double parade de Lopes devant Cancelo puis Gundogan.



29e - Aouar pousse Fernandinho à la faute. Carton jaune pour le Brésilien.



27e - Coup franc à venir pour City de la gauche. Lopes le boxe des deux poings.



25e - Le but est validé, l'OL mène 1-0. Lancé en profondeur par Marçal, Toko-Ekambi bute sur sont défenseur mais le ballon revient vers Cornet qui trompe Ederson en première intention d'une frappe enroulée du gauche de l'extérieur de la surface.



24e - BUT POUR L'OL SIGNÉ CORNET, ÉVIDEMMENT. L'arbitre fait appel à la VAR.



23e - Sterling retente le centre en retrait. Aouar a tout vu et ressort le ballon avant d'être fauché.



21e - De Bruyne récupère le ballon dans son camp et lance Sterling mais Denayer gagne le duel.



20e - Dubois trouve Aouar qui entre dans la surface et centre en retrait... pour personne.



19e - Accélération de Cornet à gauche, son centre ne trouve pa Toko-Ekambi.



17e - Le round d'observation se poursuit entre le 7e de Ligue 1 et vice-champion d'Angleterre, qui perd le ballon très vite la plupart du temps.



14e - L'OL n'est pas complètement étouffé et parvient à évoluer régulièrement dans le camp mancunien.



12e - Dubois prend un carton jaune pour une faute sur Cancelo.



11e - City s'approche de la surface lyonnaise avec Sterling puis De Bruyne mais l'OL parvient à écarter le danger.



10e - Frappe de Marçal, c'est cadré, Ederson se couche bien.



9e - Centre de De Bruyne repoussé de la tête par Denayer. Sur le contre, Lyon obtient le premier corner du match.



8e - Manchester City prend son temps dans la construction, sans trop se projeter pour l'instant.



7e - Cornet protège encore bien le ballon devant De Bruyne, Lyon peut repartir de ses 6 mètres.



6e - Il fait 22 degrés à Lisbonne ce soir.



5e - Walker pas loin de tromper son gardien d'une remise de la poitrine après une belle action lyonnaise.



3e - Première grosse occasion pour City, Sterling percute et centre en retrait, Marçal intervient de justesse devant Jesus.



3e - City semble également évoluer en 5-3-2 dans ces premières minutes.



2e - Lopes sort au devant de Jesus.



1re minute - Caqueret fait parler sa vitesse mais ne parvient pas à devancer Laporte.



21h00 - C'est parti à Lisbonne, ce sont les Mancuniens qui ont donné le coup d'envoi.



20h57 - Les 22 premiers acteurs et le trio arbitral sont alignés. Place à l'hymne de la Ligue des champions.



20h55 - Les joueurs s'apprêtent à entrer sur la pelouse du stade José Alvalade. Lyon va évoluer en noir, comme face à la Juve.



20h47 - "Avoir éliminé la Juventus nous a donné plus de confiance, a souligné Rudi Garcia en conférence de presse. L'appétit vient en mangeant. On a envie de rester longtemps à Lisbonne même si on sait que City reste le grand favori de cette confrontation. Les premiers quarts nous ont montré que les statuts peuvent être malmenés. J'espère que ça continuera samedi".



20h35 - Le vainqueur de cette confrontation affrontera mercredi 19 août (21h) en demi-finale le Bayern Munich, impressionnant vainqueur du FC Barcelone (8-2).



20h21 - Ce serait plutôt un 4-5-1 (ou 4-3-3) concocté par Guardiola côté City avec Fernandinho dans un milieu renforcé et Sterling sur un côté.



20h10 - Karl Toko-Ekambi est donc reconduit devant côté lyonnais aux dépens de Moussa Dembélé, remplaçant. À City, Pep Guardiola a bouleversé ses plans avec un possible 3-5-2 pour répondre à celui de Rudi Garcia. Le défenseur espagnol Éric Garcia est titulaire à la place d'un Riyad Mahrez sur l'aile droite.



20h06 - Les équipes de départ sont connues :



Manchester City : Ederson - Walker, Garcia, Laporte, Cancelo - De Bruyne, Gundogan, Rodrigo, Fernandinho, Sterling - Jesus



Lyon : A. Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet - Depay, Toko-Ekambi



19h55 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce quart de finale de Ligue des champions, le dernier de cette édition inédite à Lisbonne.