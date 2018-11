publié le 05/11/2018 à 16:18

Pour la première fois depuis l'arrivée des investisseurs qataris en 2011 et son retour en Ligue des champions la saison suivante, le PSG va-t-il se faire éliminer de la Ligue des champions dès la phase de poules ? En arrachant le match nul 2-2 à la 93e minute, mercredi 24 octobre, Angel Di Maria a au moins permis à Paris de rester dans la course à la qualification.



Dans le groupe C, la situation est la suivante à mi-parcours : Liverpool 1er avec 6 points, Naples 2e avec 5 points, Paris 3e avec 4 points, Belgrade 4e avec 1 point. Si les hommes de Thomas Tuchel perdent en Italie mardi 6 novembre (21h), ils ne seront pas encore officiellement éliminés mais n'auront plus leur destin en main.

Après son déplacement au stade San Paolo, le PSG recevra Liverpool le mercredi 28 novembre (21h) et se rendra en Serbie affronter l'Étoile Rouge le mardi 11 décembre. Parallèlement, Naples recevra Belgrade avant d'aller en Angleterre défier les Reds. Pour Paris, l'heure n'est pas encore au calcul, seulement à mieux jouer, enfin, sur la scène européenne.

Enfin un succès pour Thierry Henry ?

Comme lors de la journée précédente, le match de Monaco contre Bruges est programmé avant celui de Paris mardi 6 novembre, à 18h55. Le Borussia Dortmund (qui peut valider son billet pour les 8es) et l'Atlético de Madrid s'étant envolés dans le groupe A, le club de la Principauté espère seulement décrocher un premier succès depuis l'arrivée de Thierry Henry. Il serait quasiment synonyme de repêchage en Europa League.



Dans le groupe F, Lyon est en ballottage très favorable avant la deuxième moitié de son parcours. Les Gones feront un pas immense vers les 8es en cas de succès contre Hoffenheim à domicile, mercredi 7 novembre (21h). Après le match nul de l'aller (3-3), ils totalisent 5 points, 1 de moins que Manchester City mais 3 de plus que les Allemands et que le Shakhtar Donetsk.

Ligue des champions : le programme de la 4e journée

Mardi 6 novembre 2018 :



Groupe A :

18h55 : Monaco - Club Bruges

21h00 : Atlético de Madrid - Borussia Dortmund



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Dortmund 9 3 3 0 0 8 0 8

2. Atlético Madrid 6 3 2 0 1 5 6 -1

3. Monaco 1 3 0 1 2 2 6 -4

4. Bruges 1 3 0 1 2 2 5 -3



Groupe B :

21h00 : Tottenham - PSV Eindhoven

21h00 : Inter Milan - FC Barcelone



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Barcelone 9 3 3 0 0 10 2 8

2. Inter Milan 6 3 2 0 1 4 4 0

3. Tottenham 1 3 0 1 2 5 8 -3

4. PSV Eindhoven 1 3 0 1 2 3 8 -5



Groupe C :

18h55 : Étoile Rouge de Belgrade - Liverpool

21h00 : Naples - PSG



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Liverpool 6 3 2 0 1 7 3 4

2. Naples 5 3 1 2 0 3 2 1

3. PSG 4 3 1 1 1 10 6 4

4. Etoile rouge de Belgrade 1 3 0 1 2 1 10 -9



Groupe D :

21h00 : Porto - Lokomotiv Moscou

21h00 : Schalke 04 - Galatasaray



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Porto 7 3 2 1 0 5 2 3

2. Schalke 5 3 1 2 0 2 1 1

3. Galatasaray 4 3 1 1 1 3 1 2

4. Lokomotiv Moscou 0 3 0 0 3 1 7 -6



Mercredi 7 novembre 2018 :



Groupe E :

21h00 : Bayern Munich - AEK Athènes

21h00 : Benfica - Ajax Amsterdam



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Ajax Amsterdam 7 3 2 1 0 5 1 4

2. Bayern Munich 7 3 2 1 0 5 1 4

3. Benfica 3 3 1 0 2 3 5 -2

4. AEK Athènes 0 3 0 0 3 2 8 -6



Groupe F :

21h00 : Lyon - Hoffenheim

21h00 : Manchester City - Shakhtar Donetsk



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Manchester City 6 3 2 0 1 6 3 3

2. Lyon 5 3 1 2 0 7 6 1

3. Hoffenheim 2 3 0 2 1 6 7 -1

4. Shakhtar Donetsk 2 3 0 2 1 4 7 -3



Groupe G :

18h55 : CSKA Moscou - AS Rome

21h00 : Viktoria Plzen - Real Madrid



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Real Madrid 6 3 2 0 1 5 2 3

2. AS Rome 6 3 2 0 1 8 3 5

3. CSKA Moscou 4 3 1 1 1 3 5 -2

4. Viktoria Plzen 1 3 0 1 2 3 9 -6



Groupe H :

18h55 : Valence - Young Boys Berne

21h00 : Juventus Turin - Manchester United



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Juventus 9 3 3 0 0 6 0 6

2. Manchester United 4 3 1 1 1 3 1 2

3. Valence CF 2 3 0 2 1 1 3 -2

4. Young Boys 1 3 0 1 2 1 7 -6

