Kylian Mbappé et Neymar au Parc des Princes le 3 octobre 2018

publié le 24/10/2018 à 19:45

Des retrouvailles mais surtout un choc, un test, un vrai, que le PSG ne doit pas louper sous peine de se retrouver en très mauvaise posture dans la course aux 8es de finale. Candidats à la victoire finale en Ligue des champions, les Parisiens de Thomas Tuchel peuvent se prendre les pieds dans le tapis dès la phase de poules en cas de contre-performance contre Naples, ce soir puis en Italie le mardi 6 novembre.



Après deux journées dans le groupe C, très relevé, la situation est la suivante : Naples compte 4 points, Liverpool et le PSG 3, l'Étoile Rouge de Belgrade 1. Les Anglais étant largement favoris face aux Serbes (21h également), le classement serait le suivant en cas de victoire du Napoli à Paris : Naples 7, Liverpool 6, PSG 3, Étoile Rouge 2. Autant dire que la situation se compliquerait sérieusement.

Mais le PSG n'en est bien sûr pas là et aborde ce tournant de la saison - avant un autre, dimanche 28 octobre à Marseille - en mode rouleau compresseur en Ligue 1. Passés à côté à Liverpool (défaite 3-2), ils sont depuis montés en puissance, à l'image de Kylian Mbappé. Neymar, lui, est frais pour le retour de Carlo Ancelotti au Parc des Princes.

Les équipes de départ :

PSG : Areola - Meunier, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Bernat - Verratti, Rabiot - Mbappé, Neymar, Di Maria - Cavani



Naples : Ospina - Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui - Callejon, Allan, Hamsik (cap.), Fabian Ruiz - Insigne, Mertens