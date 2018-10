et AFP

publié le 23/10/2018 à 20:01

Lyon joue sans doute sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions à l'occasion de sa double confrontation avec Hoffenheim, mardi 23 octobre en Allemagne (21h00) puis au retour le mercredi 7 novembre au Parc OL. Les Lyonnais sont en tête du groupe F avec 4 points et quelques regrets.



L'exploit à Manchester contre City (2-1) aurait dû mettre l'OL sur la voie royale, mais la performance en Angleterre a ensuite été tempérée par un résultat nul (2-2) contre le Shakhtar Donetsk dans un Groupama Stadium vide, pour cause de huis clos prononcé en raison de l'indiscipline de ses supporters.

Hoffenheim occupe la dernière place de la poule (1 point) après avoir fait match nul avec le Shakhtar (2-2) et s'être incliné devant City à domicile (1-2). Est-ce une proie facile ? Pas si on considère que l'Olympique Lyonnais avance sans véritables certitudes sur son jeu après avoir perdu 5-0 face au PSG avant la trêve et réalisé une performance moyenne face aux Nîmois, même si la victoire a été au bout (2-0).