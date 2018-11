Naples-PSG : les compos probables pour ce choc à ne pas manquer

publié le 06/11/2018 à 15:43

Avec une seule victoire contre l'Étoile Rouge Belgrade (6-1) en trois journées dans cette phase de poules de la Ligue des champions 2018-2019, le PSG se retrouve dos au mur à l'heure de défier le Napoli sur sa pelouse du stade San Paolo. Une défaite et le club de la capitale se retrouvera au bord de l'élimination, forcément synonyme d'accident industriel gigantesque.



Un match nul ne serait pas non plus une bonne nouvelle pour les hommes de Thomas Tuchel avant de recevoir Liverpool et de se rendre en Serbie. Après trois journées, une défaite en Angleterre (3-2) et un nul miraculeux face à Naples (2-2), Paris possède 4 points, contre 5 pour les Italiens et 6 pour les Anglais (Belgrade en compte 1).

S'il semble probable que l'entraîneur allemand reconduise une défense à 3, comme lors de la seconde période face à Naples puis contre Marseille et Lille en Ligue 1, deux hommes sont en balance pour épauler les Brésiliens Marquinhos et Thiago Silva : l'Allemand Thilo Kehrer et le Français Presnel Kimpembe. A priori, avantage au premier nommé.

Avec ou sans Cavani ?

Plus largement, c'est un 3-4-3 qui se dessine côté parisien. Avec les mêmes hommes que contre le Losc ? C'est la tendance la plus forte. Au milieu, cela laisserait de côté au coup d'envoi Adrien Rabiot, suppléé par Julian Draxler. Devant, Angel Di Maria serait préfér à Edinson Cavani. Si ce dernier débute finalement, Di Maria serait en concurrence avec Juan Bernat pour évoluer à gauche du milieu.



Côté Napoli, Carlo Ancelotti va sans doute reconduire le même 11 qu'à l'aller, avec la paire Dries Mertens-Lorenzo Insigne devant. Le vice-champion d'Italie, actuel 3e du Calcio, n'a été battu que deux fois en 14 rencontres cette saison, à l'extérieur, face à la Sampdoria Gênes (3-0) début septembre et la Juventus Turin (3-1) fin septembre.

Naples-PSG : les équipes de départ probables

Naples : Ospina, Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui - Callejon, Allan, Hamsik, Ruiz - Mertens, Insigne

PSG : Buffon - Marquinhos, Thiago Silva, Kehrer - Meunier, Verratti, Draxler (ou Rabiot) - Bernat (ou Di Maria) - Di Maria (ou Cavani), Mbappé, Neymar