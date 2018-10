Luiz Gustavo et Florian Thauvin le 26 avril 2018

publié le 28/10/2018 à 19:45

Après sept ans de disette à un mois près, l'OM va-t-il renouer avec le succès face à son meilleur ennemi parisien ? Depuis un succès 3-0 le 27 novembre 2011 au Vélodrome grâce à des buts de Rémy, Amalfitano et A. Ayew, Marseille s'est incliné à 14 fois face aux PSG toutes compétitions confondues, parvenant à accrocher un nul à trois reprises.



Lors du dernier "Clasico" en terre phocéenne, c'est toutefois le PSG qui a couru au score et a arraché le nul (2-2) en toute fin de match (93e minute) grâce à Cavani. L'Uruguayen n'est pas là pour ce 95e match entre les deux équipes. Mais Paris, bien sûr, peut compter sur d'autres stars, à commencer par Mbappé et Neymar.

Au bord du vide en Ligue des champions avant l'égalisation de Neymar face à Naples (2-2), le PSG de Tuchel réalise pour l'instant un sans faute en championnat (10 matches, 10 victoires). Sur courant alternatif, l'OM reste sur deux succès, à Nice (0-1) et face à Caen (2-0), mais vient de prendre une gifle en Europa League face à la Lazio Rome (1-3).

Les équipes de départ :

OM : Mandanda - Sarr, Rami, Kamara, Amavi - Sanson, Strootman, Luiz Gustavo - Thauvin, Ocampos, Payet



PSG : Areola - Meunier, Kehrer, Marquinhos (cap.), Nsoki, Berrnat - Di Maria, Verratti, Draxler - Neymar - Choupo-Moting