publié le 01/10/2018 à 18:49

À huis clos, Lyon enchaînera-t-il un deuxième succès pour prendre une première option sur les 8es de finale ? À l'horaire inhabituel de 18h55, le PSG peut-il se prendre les pieds dans le tapis du Parc des Princes face à l'Étoile Rouge Belgrade ?



À Dortmund, Monaco va-t-il un peu plus s'enfoncer dans la crise ? Voilà les questions qui entourent les trois clubs français présents en Ligue des champions, avant le début de la 2e journée de la phase de poules.

Irrégulier en championnat, l'Olympique Lyonnais espère prolonger sa belle aventure européenne avec la réception des Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, mardi 2 octobre (21h). "Très en colère" après le match nul concédé face à Nantes (1-1), l'entraîneur lyonnais Bruno Genesio compte sur un sursaut de ses joueurs face à des Ukrainiens tenus en échec il y a deux semaines par les Allemands d'Hoffenheim (2-2).

Déjà une option pour Lyon ?

Le coup de gueule du technicien français aura-t-il le même effet que celui, semblable, lâché après un autre nul mi-septembre à Caen (2-2) ? Dans la foulée, les Lyonnais s'étaient offert le scalp du richissime Manchester City (2-1) de Pep Guardiola, sur le terrain des Anglais.

Nabil Fekir et ses coéquipiers ne pourront pas compter sur le soutien de leur public, l'UEFA ayant sanctionné d'un huis clos les incidents survenus l'an passé en Ligue Europa lors de la réception du CSKA Moscou.



Mardi 2 octobre toujours, Manchester United, en pleine crise, reçoit les Espagnols de Valence. Les Anglais sortent d'une semaine noire, entre le clash opposant José Mourinho à son champion du monde Paul Pogba, une élimination en Coupe de la Ligue par Derby (2e division) et une lourde défaite face à West Ham (3-1). Pour ne rien arranger, certains médias relayent une hypothèse Zinédine Zidane en cas d'éviction de Mourinho.

Paris, attention au piège

Paris et Monaco, eux, jouent mercredi 3 octobre, mais pas à la même heure. Le PSG ouvre le bal en tout début de soirée, à 18h55, le nouvel horaire de certains matches cette saison. Depuis leur défaite assez inquiétante à Liverpool (3-2), les Parisiens de Thomas Tuchel ont repris leurs habitudes en championnat : victoires 3-1 à Rennes, 4-1 contre Reims, 3-0 à Nice.



Il s'agit maintenant d'être à la hauteur sur la scène continentale, pragmatiquement de prendre les trois points contre l'Étoile Rouge de Belgrade, vieille connaissance marseillaise, si possible de signer un carton pour vraiment lancer la campagne 2018-2019. Pour en arriver là, le champion de Serbie a dû franchir trois tours préliminaires plus un barrage. Mieux encore, il y a deux semaines il a tenu tête à Naples (0-0). Attention au piège.

Monaco n'a plus rien à perdre

Que peut espérer une équipe qui n'a gagné qu'un seul match sur les 10 officiels disputés face au leader invaincu du championnat d'Allemagne ? Monaco, 18e de Ligue 1 après une nouvelle défaite à Saint-Étienne (2-0) se rend à Dortmund pour défier le Borussia dans la peau d'un grand malade. Mais après tout, dans ce genre de situation, après la défaite initiale contre l'Atlético de Madrid, il n'y a plus grand chose à perdre...



Ce match renvoie au traumatisant avant-match du quart de finale aller d'avril 2017. Le bus de l'équipe allemande avait été attaqué par des explosifs. Le match avait été joué le lendemain et Monaco s'était imposé 3-2 avec un doublé de Kylian Mbappé. Une autre époque.

Le programme de la 2e journée :

Mardi 2 octobre 2018 :



Groupe E :

21h00 : Bayern Munich - Ajax Amsterdam

21h00 : AEK Athènes - Benfica



Groupe F :

18h55 : Hoffenheim - Manchester City

21h00 : Lyon - Shakhtar Donetsk



Groupe G :

21h00 : CSKA Moscou - Real Madrid

21h00 : AS Rome - Viktoria Plzen



Groupe H :

21h00 : Juventus Turin - Young Boys Berne

21h00 : Manchester United - Valence



Mercredi 3 octobre 2018 :



Groupe A :

21h00 : Atlético de Madrid - Club Bruges

21h00 : Borussia Dortmund - AS Monaco



Groupe B :

21h00 : Tottenham - FC Barcelone

21h00 : PSV Eindhoven - Inter Milan



Groupe C :

18h55 : PSG - Étoile Rouge de Belgrade

21h00 : Naples - Liverpool



Groupe D :

18h55 : Lokomotiv Moscou - Schalke 04

21h00 : Porto - Galatasaray