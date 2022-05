Ligue des champions : le Real va battre Liverpool en finale, annonce Florian Gazan

Tous les samedis dans le journal de 7h de RTL, Florian Gazan se lance dans un pari foot avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 28 mai, sa grosse cote, c’est que c’est le Real Madrid qui va battre Liverpool en finale de la Ligue des champions, en soirée (21h), et ainsi décrocher son 14e sacre dans l'épreuve reine.

Avec déjà 13 couronnes, le record, les Madrilènes en comptent "7 de plus que Liverpool et 13 de plus que le PSG, note le chroniqueur. 13, les Bouches-du-Rhône, Marseille. Voilà, en une phrase je me suis mis les supporters espagnols et marseillais 'in the pocket'. D’ailleurs, les joueurs du Real seront à jamais les premiers à jouer une deuxième finale au Stade de France. La première, en 2000, ils l’avaient remportée 3-0 contre Valence. C’était l’époque où Nicolas Anelka et Christian Karembeu jouaient là-bas".

"Donc, le Stade de France porte chance aux Madrilènes, plus que le Parc des Princes, et je ne dis pas ça à cause du non-transfert de Kylian Mbappé. Non, c’est parce que la première finale qu’ils ont joué face à Liverpool, c’était dans l'enceinte du Paris Saint-Germain en 1981 et ils l’avaient perdue 1-0".

Cette saison, le Real c’est l’Irreal de Madrid Florian Gazan

"Depuis ils se sont rattrapés, et pas qu’un peu : c’est bien simple, les Merengues, les Meringues à cause du blanc de leur maillot, n’ont plus perdu face aux Reds depuis 2009. Depuis, c’est quatre victoires et un nul, avec un point d’orgue évidemment, la Ligue des champions remportée en 2018 (3-1) avec Zinédine Zidane à la baguette sur le banc et Karim Benzema déjà buteur sur le terrain. D’où un léger parfum de revanche qui flotte sur cette finale, que je vois donc remportée par les Madrilènes".

"Déjà, parce que cette saison, le Real c’est l’Irreal de Madrid, avec trois qualifications face au PSG, Chelsea et Manchester City tellement miraculeuses qu’on se demande si la toge blanche du Bon Dieu ne viendrait pas de chez Adidas, et n’aurait pas ce fameux logo surmonté d’une couronne royale depuis 1921, quand le Madrid Football devint Real grâce au patronage du roi Alfonso XIII. 13 donc, comme le nombre de Ligue des champions au palmarès madrilène".

Madrid n’a perdu aucune finale de Ligue des champions Florian Gazan

"Autre stat effrayante pour Liverpool : Madrid n’a perdu aucune finale de Ligue des champions depuis que la compétition porte ce nom, à savoir 1992 : sept jouées depuis et sept gagnées, dont quatre par l’autre bonne raison de voir le Real l’emporter, le meilleur joueur du monde actuel. Son prénom commence par un K mais ne se continue pas en 'ylian', Karim Benzema, irrésistible cette saison : 44 buts dont 15 en Ligue des champions".

"Personne n’a fait mieux que le Français de 34 ans sur une saison à part Cristiano Ronaldo (17 buts en 2013-2014). Et s’il marque ce soir, KB9 deviendra le troisième meilleur buteur de l'histoire de la compétition derrière les intouchables CR7 et Lionel Messi. Voilà pourquoi je vois Madrid l’emporter".

"Mais petite consolation pour Liverpool, il y a des Anglais qui vont gagner ce soir, de l’argent grâce aux droits d’auteur de We are the champions, chanson de Queen jouée après les finales et composée en 1977... pas pour les stades de foot, mais pour les critiques. Freddie Mercury et ses potes en avaient marre de se faire trainer dans la boue par la presse alors qu’ils vendaient des millions d’albums. "On est les champions", alors fermez vos bouches".

