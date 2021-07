D'où vient le son de la mer quand on met un coquillage sur son oreille ?

C'est une expérience que vous avez sans doute testé au moins une fois : coller votre oreille à un coquillage. Et même sans être au bord de l'océan, vous entendez le bruit des vagues. En quelques secondes, vous avez comme l'impression d'être bercé par ce bruit. Mais en réalité ce son que nous entendons, il ne vient pas du coquillage... non, il vient de nous !

En fait c'est le bruit de notre sang circulant dans nos vaisseaux sanguins. D'habitude, on ne le l'entend pas car c'est un bourdonnement très faible, couvert par le bruit de la vie tout autour. Le bruit des voitures si vous êtes en ville ou celui des oiseaux si vous êtes à la campagne…

En mettant le coquillage contre l'oreille, on s'isole totalement. On crée alors une caisse de résonance qui amplifie le bruit de l'intérieur de l'oreille. Et le fait de coller plus ou moins le coquillage fait varier la tonalité et donne effectivement ce bruit qui ressemble étrangement à celui de la mer...

C'est pour ça que par exemple si vous vous collez un pot de yaourt contre votre oreille, ça ne deviendra pas une boîte à meuh, non ce sera encore celui de la mer. Idem si vous mettez un mug de café, vous n'entendrez pas George Clooney vous dire : "What else ?". Non ce sera toujours la mer. Et c'est tant mieux, juste en fermant les yeux, c’est un bon moyen d'aller à la plage en restant chez soi. Pratique en ce moment…

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.