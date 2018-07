publié le 26/05/2018 à 19:30

La Ligue des champions est une compétition de football réservée aux meilleurs clubs européens et où le Real Madrid gagne tout le temps à la fin. Ce n'est pas tout à fait vrai puisque le club espagnol n'a gagné "que" 13 des 63 éditions de la prestigieuse compétition. Mais en signant samedi 26 mai sur la pelouse du stade olympique de Kiev une troisième victoire de suite, la cinquième en cinq ans, le club entraîné par Zinédine Zidane a un peu plus renforcé sa légende et ancré ce sentiment.



Nommé à la tête de l'équipe en janvier 2016, le Français de 45 ans devient tout simplement le premier coach vainqueur de la "Coupe aux grandes oreilles" trois fois de suite. Le Ballon d'Or et champion du monde 1998 l'avait soulevé à une reprise en tant que joueur, avec le Real déjà en 2002. Pour le club merengue, ce triplé permet de rejoindre dans l'histoire deux monstres des années 1970, l'Ajax Amsterdam (1971-1973) et le Bayern Munich (1974-1976).

La sortie de Salah change tout

Au total, pour terminer avec les chiffres, le Real totalise désormais 13 Ligue des champions (ou Coupe d'Europe des clubs champions). L'écart avec le premier poursuivant, l'AC Milan, est un gouffre : les Italiens en possèdent 7. Le Bayern, le FC Barcelone et... Liverpool en affichent 5, la France 1, grâce à Marseille en 1993.

En Ukraine, le Real a pourtant été sacrément secoué durant les 25 premières minutes. Mais la sortie sur blessure de la star égyptienne de Liverpool, Mohamed Salah, touché à l'épaule gauche après un duel musclé avec Sergio Ramos, a tout changé. Dès lors, les Reds ont été contraints d'abandonner le ballon à la machine Real. Et si Benzema s'est vu refuser l'ouverture du score pour hors jeu juste avant la pause (43e), l'autre grand Français de la soirée l'a obtenue sur un but gag juste après (51e).

Bourdes

Le 56e but de l'ancien Lyonnais en Ligue des champions n'est vraiment pas le plus beau. Mais qu'est ce qu'il est important. En renard des surfaces, Benzema a contré un ballon dégagé de la main par le gardien allemand Loris Karius. Énorme bourde. Pas la première pour un Real toujours là pour appuyer où ça fait mal (lire plus bas). Quelques secondes plus tôt, cela dit, la barre avait repoussé un tir d'Isco (48e). Et moins de quatre minutes plus tard, Liverpool est parvenu à égaliser par Sadio Mané, à la suite d'un corner (55e).





C'est alors que le tournant du match a eu lieu : Zidane, désormais réputé pour ses "coaching gagnants", a fait entrer en jeu son joker Gareth Bale (61e)... qui redonnera l'avantage à son équipe tyrois minutes d'un retourné somptueux. Sur un centre de Marcelo, le Gallois s'est élevé dans les airs, comme "CR7 face à la Juventus Turin en quarts, pour battre Karius (64e).



Pour le grand bonheur de "Zizou", d'habitude si zen, qui laissera parler ses émotions avec son moulinet du poignet désormais culte. Dans une fin de match haletante, Bale assurera définitivement le succès (83e) sur une nouvelle faute de mains spectaculaire du gardien adverse. Le Français peut savourer, il a écrit une nouvelle page de son histoire royale. Cristiano Ronaldo, en revanche, est resté très discret.