ABBA : pourquoi le groupe suédois est le plus malin de l'Histoire

39 ans après sa séparation, ABBA est de retour. Ce 2 septembre, Agnetha, Anni-Frid, Björn et Benny ont dévoilé deux nouvelles chansons. Le groupe avait prévenu leur fans en 2018 de leur retour dans un communiqué : "Nous avons tous les quatre pensé qu'après 35 ans, ça serait marrant d'unir nos forces, et d'aller dans un studio d'enregistrement. Alors on l'a fait".

"C'était comme si le temps était resté arrêté et que nous nous étions juste séparés le temps de courtes vacances", poursuivent Agnetha, Anni-Frid, Björn et Benny dans le communiqué. Un show exclusivement en hologrammes est aussi prévu pour la fin 2021.

Trois décennies après sa naissance, pourquoi peut-on dire qu'ABBA est le groupe le plus malin de l'Histoire ? Déjà par son nom. Comme vous le savez peut-être, ABBA, ce sont les initiales des prénoms des quatre membres du groupe suédois : Agnetha, Benny, Björn et Anni-Frid alias Frida. Mais pourquoi dans cet ordre-là, ABBA, et pas par exemple, BABA ce qui aurait dans les années 1970 aurait été cool ? Et bien tout simplement pour être sûr que leurs disques soient toujours les premiers dans les bacs à disques des magasins et donc parmi les premiers que les gens passent en revue.

Des costumes de scène inoubliables

ABBA, c’était aussi des costumes de scène absolument extravagants et colorés. On aurait dit des papillotes de Noël. On peut penser qu'ils ont choisi ce look pour se faire remarquer. Pas du tout, la vraie raison est beaucoup plus terre-à-terre, c'est la défiscalisation.

À son apogée, le groupe ABBA gagnait 1 million d’euros par jour. Autant vous dire que quand les membres recevaient leur feuille d’impôts, ils devaient s’écrier "Mamma mia !" Surtout que leur taux d'imposition était alors de 59%. Pour alléger la douloureuse, ils se sont plongés dans les lois du pays. Et là ils ont découvert une niche fiscale étonnante.

En Suède, il est possible de déduire le coût de sa garde-robe professionnelle. Mais à condition que ces vêtements soient tellement excentriques qu'on ne puisse pas les porter dans la rue. Ils se sont aussitôt engouffrés dans la brèche. Le look totalement kitsch d'ABBA, en fait, c'était juste une histoire de Money, Money, Money...

