Ligue des champions : le programme de la 3e journée avec Porto-OM

Jordan Amavi et André Villas-Boas à Marseille le 27 octobre 2020

publié le 02/11/2020 à 20:02

Pas le temps de souffler. La Ligue des champions revient pour la troisième semaine de suite, mardi 3 et mercredi 4 novembre, avec la troisième des six journées d'une phase de poules resserrée en raison de la pandémie de coronavirus. Côté Français, c'est Marseille (groupe C) qui ouvre le bal, sur la pelouse du FC Porto, lors de la première des deux soirées (21h).

Balayé par Manchester City (6 points) au stade Vélodrome (0-3) il y a six jours, les troupes d'André Villas-Boas (0 pt) peuvent toujours rêver des 8es de finale en cas de succès chez le champion du Portugal (3 pts). Mais l'OM cherche surtout à marquer son premier point dans la compétition, deux semaines après le revers (1-0) chez l'Olympiakos (3 pts) et sept ans après un humiliant zéro pointé pour sa dernière participation.

Une fois n'est pas coutume, le 2e de Ligue 1 au moment de l'arrêt de la saison dernière a bénéficié de six jours pour préparer ce rendez-vous dans la ville chère à son entraîneur : son match de championnat face à Lens a été reporté, vendredi 30 octobre, en raison d'une épidémie de Covid-19 dans les rangs nordistes. Sur la scène nationale, l'OM reste sur deux succès à Lorient (0-1) et contre Bordeaux (3-1) après trois nuls (1-1) contre Lille, Metz et Lyon.

Rennes à Chelsea

Rennes et le PSG jouent donc le lendemain, mercredi 4 novembre, tous les deux à 21h également. Dans le groupe E, le Stade Rennais se déplace à Chelsea. Co-leaders avec le Séville FC (4 points), les Blues restent sur six matches défaites dont deux dernières victoires à Burnsley (0-3) en championnat et Krasnodar (0-4) en Ligue des champions.

Tenu en échec (1-1) par l'équipe russe pour ses grands débuts dans l'épreuve, le club breton s'est ensuite incliné en Espagne (1-0). Mais après cinq matches sans succès, les hommes de Julien Stéphan se sont remis dans le bon chemin en renversant Brest (2-1) samedi 31 octobre en Ligue 1.

Paris à Leipzig

Le PSG s'est aussi donné de l'air sur la scène européenne en prenant ses trois premiers points chez le Basaksehir Istanbul (0-2) après son entame manquée dans les grandes largeurs face à Manchester United (1-2). Pour le finaliste sortant, place à la double confrontation contre les Allemands de Leipzig (3 pts également), les 4 et 24 novembre.

Pour la première, Paris est privé de Neymar. Leipzig, battu (3-0) par les hommes de Thomas Tuchel en demi-finale du "Final 8" à Lisbonne en août, vient de s'incliner (1-0) à Mönchengladbach, trois jours après la claque reçue par Man. United (5-0). Vainqueur mais parfois inquiétant en Turquie, le PSG n'a pas eu à forcer à Nantes (0-3) avant la C1.

Ligue des champions : le programme de la 3e journée

Mardi 3 novembre :



Groupe A :

18h55 : Lokomotiv Moscou (RUS) - Atlético de Madrid (ESP)

21h00 : RB Salzbourg (AUT) - Bayern Munich (GER)



Groupe B :

18h55 : Shakhtar Donetsk (UKR) - Mönchengladbach (GER)

21h00 : Real Madrid (ESP) - Inter Milan (ITA)



Groupe C :

21h00 : Manchester City (ENG) - Olympiakos (GRE)

21h00 : FC Porto (POR) - Marseille (FRA)



Groupe D :

21h00 : Midjtylland (DEN) - Ajax Amsterdam (NED)

21h00 : Atalanta Bergame (ITA) - Liverpool (ENG)



Mercredi 4 novembre :



Groupe E :

21h00 : FC Séville (ESP) - Krasnodar (RUS)

21h00 : Chelsea (ENG) - Rennes (FRA)



Groupe F :

18h55 : Zénith Saint-Pétersbourg (RUS) - Lazio Rome (ITA)

21h00 : Club Bruges (BEL) - Borussia Dortmund (GER)



Groupe G :

21h00 : FC Barcelone (ESP) - Dynamo Kiev (UKR)

21h00 : Ferencvaros (HUN) - Juventus (ITA)



Groupe H :

18h55 : Istanbul Basaksehir (TUR) - Manchester United (ENG)

21h00 : RB Leipzig (GER) - PSG (FRA)