Ligue des champions : Marseille surclassé par Manchester City (0-3)

publié le 27/10/2020 à 23:35

La marche est encore trop haute pour l'OM face aux grands d'Europe. Opposé à l'ogre Manchester City ce mardi 27 octobre en Ligue des champions, Marseille s'est logiquement incliné 3 buts à 0 sur sa pelouse du Vélodrome, six jours après sa défaite inaugurale contre l'Olympiakos.

Ferran Torres, Ilkay Gundogan et Raheem Sterling ont chacun signé un but, concrétisant les 90 minutes de domination des hommes de Pep Guardiola. Jouer sans Dimitri Payet ni Dario Benedetto n'a rien changé pour Marseille, l'écart était trop net entre les deux équipes. Chaque ballon avait l'air difficile à jouer pour les hommes de Villas-Boas, très gênés par le pressing haut et agressif de Manchester.

Battu six jours plus tôt au Pirée par l'Olympiakos (1-0), l'OM reste à zéro point et est très mal embarqué dans son groupe C. Le match à Porto, mardi prochain, sonne déjà comme celui "de la dernière chance", a confié Florian Thauvin sur RMC Sports.