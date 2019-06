VIDÉO - "Kylian Mbappé n'est pas une machine", tempère Didier Deschamps

publié le 12/06/2019 à 18:48

Un centième but en professionnel à seulement 20 ans. Quelle meilleure manière de finir la saison pour Kylian Mbappé ? "C'est très bien pour lui d'avoir marqué et de terminer sur une note positive", glisse un Didier Deschamps souriant après ce rebond en Andorre (victoire des Bleus 4-0).



Mais le sélectionneur l'admet : la séquence internationale de son jeune attaquant a été compliquée. Après la défaite en Turquie (2-0) en éliminatoires de l'Euro 2020, Kylian Mbappé a essuyé quelques critiques. "On attend tellement de lui que quand ça ne va pas, il y a beaucoup plus de critiques", tempère Didier Deschamps.

"Il a fait une saison fabuleuse, et Kylian n'est pas un robot, poursuit le sélectionneur. Il peut être moins bien parfois". "Il est le premier malheureux" lorsqu’il ne brille pas, ajoute-t-il. En Andorre, Kylian Mbappé a joué sur le front gauche de l’attaque bleue. Il aurait pu évoluer dans l’axe sans la blessure de dernière minute de Kingsley Coman.

Kylian s'inscrit dans un collectif Didier Deschamps Partager la citation





"Même s'il était prévu que Kylian débute dans l'axe, finalement, il a été très performant à gauche" souligne "DD". "C'est toujours les questions rébarbatives, il doit être dans l'axe, à droite... Mais il n'y a aucun souci, il est performant partout. Kylian s'inscrit dans un collectif.