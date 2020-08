Ligue des champions : deux équipes françaises en demi-finales, une première

et Gregory Fortune

publié le 16/08/2020 à 11:58

"Fabuleux !" titre L'Équipe en Une, dimanche 16 août, quand Le Progrès de Lyon opte pour un adjectif en Anglais : "Fantastic". Huit jours après avoir écarté la Juventus de Cristiano Ronaldo à Turin, l'Olympique Lyonnais a frappé encore plus fort en éliminant le Manchester City de Pep Guardiola (3-1) à Lisbonne, samedi 15 août..

Pour la première fois de l'histoire, il y aura donc deux clubs français en demi-finale de la Ligue des champions puisque le Paris Saint-Germain a lui aussi décroché son billet pour le dernier carré au Portugal, au terme d'une fin de match renversante face aux Italiens de l'Atalanta Bergame (2-1), mercredi 12 août .

Mardi 18 août (21h), Kylian Mbappé, Neymar et consort affronteront le RB Leipzig pour une place en finale. La demi-finale de Lyon est programmée le lendemain, face à un autre club allemand, le Bayern Munich qui vient d'écraser le FC Barcelone (8-2).

Le JDD titre pour sa part sur la recrudescence du coronavirus en France. "Comment veulent-ils éviter le reconfinement ?". L'hebdomadaire a consacré un grand dossier aux différentes mesures prises par le gouvernement, les préfets, les communes. Le Journal du dimanche se penche également sur l'inquiétude des parents et des enseignants à quinze jours de la rentrée scolaire.

L'Est Républicain nous parle pour sa part de l'agriculture face à la canicule. Une nouvelle épreuve pour les paysans qui doivent s'adapter. En effet, les vendanges commencent beaucoup plus tôt, d'où le titre de l'Est Éclair : "Prêt, feu, vendangez !". Même thème pour Libération "Champagne". Quant à l'Union, il donne toutes les dates des vendanges qui auront lieu dans la Marne.