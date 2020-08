publié le 16/08/2020 à 07:02

La rentrée approche pour tous, travailleurs, étudiants, parents, chercheurs d'emploi, etc. Alors que l'on rentre souvent dans plusieurs catégories, il est difficile de s'y retrouver parmi les multiples aides sociales auxquelles vous êtes potentiellement éligible. Un simulateur vous permet en quelques clics de connaître vos droits.

Pour cela, rendez-vous sur le site gouvernemental mesdroitssociaux.gouv.fr. Une fois sur le site, il vous sera demandé de fournir quelques informations, comme la composition de votre foyer, votre situation professionnelle et personnelle, votre logement, vos revenus ou encore votre épargne.



Grâce à ces informations, le site calcule automatiquement vos droits à une dizaine d'aides sociales, comme les allocations pour les familles (allocations familiales, complément familial, Paje, etc.), les allocations liées à la santé (AAH, CMU-C, etc.), les bourses scolaires, les aides au logement (APL, ALS, chèque-énergie, etc.), les aides à l'emploi (RSA, Prime d'activité) et certaines aides locales (pour Paris, Rennes Métropole et Brest Métropole).

> PNDS Comment utiliser le simulateur ? Durée : 04:41 |