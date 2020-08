publié le 13/08/2020 à 14:58

En raison des fortes chaleurs liées à la canicule, la saison des vendanges démarre exceptionnellement plus tôt cette année. Olivier Fichet, viticulteur à Igé en Saône-et-Loire, parle même d'un "record". Le dernier remontait aux canicules de 2003.

"Cette année c'est exceptionnelle, c'est un record que l'on vient de battre, on a commencé les vendanges hier le 12 août, ce qui est je pense la première fois en Bourgogne, du moins chez nous au Domaine Fichet", explique-t-il.

Le dernier record remonte à la première canicule en 2003, "on avait vendangé le 17 août", a précisé le viticulteur qui explique cette nouvelle saison de vendanges précoces est dû à un hiver très doux, et des chaleurs qui ont démarré dès le mois de mars. "La vigne a commencé à pousser très tôt dans la saison et n'a cessé de pousser. Il n'y a pas eu de période froide derrière pour ralentir", souligne Olivier Fichet qui précise que ce démarrage précoce fait gagner environ un mois, un mois et demi sur la saison habituelle.

Une organisation chamboulée

Et question organisation, les vendanges précoces comme cette année, peuvent être compliquées à gérer si l'on est mal préparé. Mais comme le signal Olivier Fichet, des signes avant-coureurs avaient permis au Domaine Fichet de prendre ses précautions. "On s'en doutait par rapport à la saison très précoce du printemps que ça allait être très tôt, donc nous avons anticipé un peu vis-à-vis de nos salariés permanents pour que tout le monde soit sur le pied de guerre le 10 août", indique le viticulteur.

Toutefois, pour que cela soit possible, il a fallu anticiper les congés des salariés, qui habituellement s'effectuent au mois d'août. Cette année, tous les employés du Domaine Fichet étaient de retour au travail le 10 août. Néanmoins, le viticulteur bourguignon concède qu'il ne s'attendait pas à ce que la saison démarre quasi immédiatement. "Les dates étaient prévues plutôt autour du 20 août, on a énormément accéléré la préparation pour être prêt le 12. On aurait même pu commencer le 11 ou 10 août si on avait été prêt".

Si pour l'heure, le domaine commence sa vendange avec sa machine à vendanger, Olivier Fichet admet qu'il est difficile de trouver du personnel saisonnier cette année.