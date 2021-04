Ligue 1 : pourquoi Lens est le facteur X de la fin de saison

publié le 26/04/2021 à 17:28

Fraîchement promu, le RC Lens a déjà de quoi être fier de sa saison. Il n'aura fallu que 28 journée pour que les Sang et Or franchissent la barre des 42 points, traditionnellement synonyme de maintien dans l'élite. Les Lensois comptent déjà 15 victoires au compteur, dont certaines de prestige, face au Paris Saint-Germain (1-0) et à l'Olympique de Marseille (1-0) en début de saison, puis contre l'AS Monaco (3-0) lors de la 15ème journée de championnat.

L'appétit venant en mangeant, les Artésiens rêvent maintenant d'un destin européen. Cinquième à quatre journées du terme de l'exercice 2020-2021, le club garde pour l'instant les cartes en main, mais ne possède qu'un point d'avance sur ses rivaux marseillais (55 points) et deux sur les Rennais (54 points).

S'ils terminent cinquièmes, les Lensois sont sûrs de disputer une compétition européenne, une première depuis la saison 2007-2008. En principe, cette position leur offrirait une place dans la Ligue Europa Conférence, ou C4, tout nouveau format mis en place par l'UEFA pour la saison 2021-2022. Mais si la Coupe de France revient au PSG ou l'AS Monaco, qui ont tous les deux déjà sécurisés leur billet pour l'Europe, le cinquième accéderait directement aux phases de poule de la Ligue Europa et la place en C4 reviendrait au sixième.

Le PSG, le LOSC et l'ASM au programme

Pour ne pas perdre tout espoir européen, le RC Lens doit donc éviter impérativement de terminer à la septième place. Un défi rendu compliqué par la grande forme de ses concurrents depuis les arrivées de Bruno Genesio à Rennes et de Jorge Sampaoli à l'OM (tous les deux ont remporté cinq de leur sept premiers matchs à la tête de leur nouveau club), et par un calendrier particulièrement relevé pour conclure.

Les Lensois termineront la saison en affrontant les trois clubs actuellement en tête du classement : le PSG à la 35ème journée (1er mai), Lille à la 36ème (7 mai) et Monaco lors de la 38ème et dernière journée (23 mai). Ce calendrier périlleux permet cependant aux Sang et Or d'être la clé de voûte dans un sprint final acharné. Le LOSC (73 points), le PSG (72) et l'ASM (71) se tiennent encore dans un mouchoir de poche. Une contre-performance face à Lens pourrait donc réduire drastiquement les prétentions au titre de l'un des trois cadors.

Décisif aussi dans la course au maintien ?

En plus de leur carte à jouer dans la course à l'Europa League et de leur rôle crucial dans la course au titre, le RC Lens pourrait en prime disputer une rencontre décisive dans la lutte pour le maintien. Lors de l'avant-dernière journée de championnat, le club des Hauts-de-France se déplacera à Bordeaux (16 avril). Si les Girondins comptent pour l'instant cinq points d'avance sur Nantes, barragiste, et Nîmes, premier relégable, le club est plongé dans les crises depuis plusieurs semaines déjà.

Les hommes de Jean-Louis Gasset ont perdu huit de leurs dix derniers matchs et ont subi une lourde défaite face à Lorient ce dimanche 25 avril (1-4). Au vu de ces récentes contre-performances, rien ne garantit que les Bordelais auront acquis leur survie au moment de recevoir Lens.