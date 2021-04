publié le 25/04/2021 à 22:54

Victorieux à Lyon (3-2) sur le fil après avoir été mené 2-0, Lille s'est replacé en tête du championnat de France ce dimanche 25 avril, alors que le sprint final pour le titre ne concerne presque plus désormais son adversaire du soir, décroché.

Le choc entre Lyon et Lille a tenu toutes ses promesses : il y a eu des buts, des temps forts de chaque côté et à l'arrivée, un scénario fou. Les choses avaient idéalement commencé pour l'OL qui a ouvert la marque dès la 20e minute par l'Algérien Islam Slimani qui a repris une passe en retrait de Maxence Caqueret. Peu avant, Slimani avait manqué le cadre sur un lob face à Mike Maignan (17e). Par la suite, José Fonte a marqué contre son camp à la réception d'un coup franc joué de l'aile droite par Léo Dubois sur lequel le gardien Mike Maignan a mal négocié sa sortie (35e).

Yilmaz homme du match

Mais comme à son habitude depuis le début de l'année 2021, Lyon n'a pas tenu la distance sur la totalité d'une rencontre. Le Turc Burak Yilmaz a réduit la marque juste avant la mi-temps en transformant un magnifique coup franc concédé par Thiago Mendes sur Jonathan Ikoné (45e+1).

Yilmaz (35 ans) a été le catalyseur du LOSC. C'est lui qui a donné la victoire à son équipe en fin de partie en battant Anthony Lopes de près à la suite d'un long dégagement dévié de la tête par Yusuf Yazici devant Djamel Benlamri (85e). Auparavant, les Lillois avaient égalisé à l'heure de jeu en profitant d'une perte de balle de Paquetà qui a profité à Yilmaz, encore lui, avant qu'il ne centre sur Jonathan David qui n'a pas raté l'occasion à bout portant (60e).

Au classement et à quatre journées de la fin, les Lillois occupent la première place avec un point d'avance sur le PSG (2e) et deux sur Monaco (3e). Les Lyonnais sont les grands perdants de cette 34e journée ; quatrièmes, ils se retrouvent à six points du LOSC mais aussi à quatre longueurs de Monaco et de la 3e marche du podium qualificative pour la Ligue des champions.